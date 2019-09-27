“和平統一與‘一國兩制’論壇”在澳門舉行

中評社香港9月27日電／“和平統一與‘一國兩制’論壇”27日在澳門舉行，來自海峽兩岸暨港澳地區的代表和專家學者就“一國兩制”在澳門的成功實踐、澳門在兩岸之間發揮的平台作用、和平統一與兩岸關係發展等議題進行深入研討。



新華社報道，全國政協副主席何厚鏵、澳門特區行政長官崔世安、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任傅自應、國務院台灣事務辦公室副主任陳元豐、新黨主席郁慕明等出席了論壇開幕式。



澳門地區中國和平統一促進會主席崔世昌在致辭時表示，澳門歷來是兩岸關係的重要參與者和積極推動者，也是“一國兩制”的實踐者和受益者。希望參加論壇的嘉賓在澳門多走走、多看看，親身感受澳門回歸祖國後發生的翻天覆地的變化，不斷增強對“一國兩制”的理解和信心。



崔世安表示，澳門回歸以來成功實踐“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治，嚴格按憲法和基本法辦事，取得了舉世矚目的發展成就，用事實證明了“一國兩制”具有強大的生命力和無比的優越性。澳門將繼續發揮好“一國兩制”的示範作用，充分發揮澳門在兩岸之間的特殊平台作用，全力促進國家完全統一的偉大事業。



陳元豐表示，20年來，“一國兩制”在澳門的成功實踐，對解決台灣問題、實現祖國統一具有重要的示範作用，需要把澳門成功實踐“一國兩制”的故事講得更好，傳得更遠。相信澳門地區中國和平統一促進會能夠團結更多港澳台同胞，為兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出更大貢獻。



中國和平統一促進會副秘書長馮記林表示，本次論壇旨在深入研討“一國兩制”與和平統一的理論內涵和現實性、可行性，以及“一國兩制”與港澳實踐、“一國兩制”與台灣方案的聯繫和發展，講務實之言，獻有效之策，為兩岸和平發展、實現祖國完全統一提供理論支撐，提高“一國兩制”在台灣島內的認知度，增進了解，為兩岸和平統一積累民意基礎。



開幕式上，來自海峽兩岸暨港澳地區的代表和學者進行了專題發言。論壇由澳門地區中國和平統一促進會主辦，中國和平統一促進會秘書處、澳門中聯辦台灣事務部協辦。