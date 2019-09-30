陳士良：台海局勢觀察 從戰略模糊走向清晰

上海市公共關係研究院陳士良 中評社北京9月27日電（作者 陳士良）特朗普上台以來，將中國列為最大競爭對手，中美關係進入競爭時代。



美國的對台政策從戰略模糊走向戰略清晰



為了阻礙中國的復興，維持美國在東亞的霸權地位，美國加緊打台灣牌，其在台灣問題上的政策也開始從戰略模糊走向戰略清晰。（1）過去美國在一個中國問題上採取模糊策略，既承認兩岸不是兩個國家，不支持“台獨”，又對台灣的地位採取模糊立場，拒絕明確承認台灣隸屬於中華人民共和國。現在美國是通過切香腸的方式日益掏空“一個中國”。例如《台灣旅行法》已經暗暗把台灣作為一個“國家”來對待。（2）在過去，美國對台政策是“一法三公報”，並在“一法”與“三公報”之間維持平衡，現在美國對台政策已變成了“三法三公報”，並且製造輿論說“三法”的位階高於“三公報”。（3）過去美國奉行“雙遏制”政策，既遏制中國大陸對台使用武力，也遏制台灣推動“法理台獨”，現在已經把重點放在遏制大陸對台動武上。（4）在過去，美台之間的公開交流仍然以經濟文化為主，軍事政治交流基本上是在私底下進行，現在美台政治軍事交流日益朝向公開化、機制化、常態化的方向發展。



台灣的大陸政策從戰略模糊走向戰略清晰



在馬英九時期，台灣的兩岸政策是“不統不獨不武”，其對外政策是“親美友日和中”。這是典型的模糊政策，在中國大陸與美國之間搞平衡，包括馬英九所講的“九二共識”也是一種政治模糊。但是2016年蔡英文上台後，放棄了模糊路線，奉行清晰的“抗中拒統”路線。（1）蔡當局拒絕了帶有模糊色彩的“九二共識”，讓兩岸制度性交流中斷。（2）蔡當局不斷在島內炒作“中國威脅論”，並把“九二共識”與“一國兩制”劃等號，對“九二共識”和“一國兩制”進行污名化。（3）蔡當局在中美之間奉行一邊倒的政策，全面配合美國的“印太戰略”，企圖“倚美抗中”。



大陸的對台政策從戰略模糊走向戰略清晰



自改革開放以來，中國以經濟建設為中心。為了這個中心任務，中國政府開始奉行“韜光養晦”、“絕不當頭”的外交戰略，對台政策也從“解放台灣”調整到“和平統一”，為經濟建設爭取時間和空間。後來則進一步發展出“兩岸關係和平發展”重要思想，通過和平發展為統一創造條件。大陸在近40年的發展之後，經濟社會取得巨大進步，國力也大幅增強。美國對中國的發展開始感到焦慮，擔心中國威脅到它的全球霸主地位。特朗普上台後，美國的對華政策開始變得強硬，特別是在台灣問題上，其干涉中國內政、阻撓兩岸統一的政策立場日益清晰。與此同時，民進黨當局受其政治理念、島內權力鬥爭和美國台海政策的多重刺激，“抗中拒統”的政策日益清晰。



受此影響，大陸的對台政策也被迫變得更加清晰。其最主要的標誌就是今年1月2日習近平總書記發表的講話。（1）這個講話對“九二共識”進行了更清晰的定義，將其內涵定義為“海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一”。（2）這個講話提出了“祖國必須統一，也必然統一”，兩岸政治分歧問題“總不能一代一代傳下去”。（3）這個講話提出要探索“一國兩制台灣方案”。

