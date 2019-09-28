美對華脫鉤新舉？白宮考慮限制美中金融投資

美媒報道白宮考慮限制美中金融投資，劍指中國在美上市公司 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月27日電（記者 余東暉）美國媒體27日報道，白宮正在考慮限制所有的美國對華金融投資，並且將被認為不符合美國審計標準的中國在美上市公司摘牌。這被認為是美國“鷹派”致力於對華“脫鉤”的新舉措，華爾街股市聞訊轉升為跌。



這個消息27日最早是由彭博新聞社報道的。該社援引不具名知情人士透露，特朗普政府官員正在考慮限制美國投資者的投資組合流入中國的方式，包括將沒有達到美國審計要求的中國公司從美國證券交易所摘牌；阻止美國政府養老基金投資中國市場。據彭博報道，具體的機制尚未制定，任何計劃都需要得到特朗普批准，但他已為這種討論開了綠燈。



隨後知情人士告訴美國全國廣播公司財經頻道（CNBC），白宮正在考慮對美國在華投資進行一些限制，討論的內容包括可能阻止美國對中國企業的“所有金融投資”。目前還處於討論的初步階段，尚未有任何決定，如何實施也沒有時間框架。



觀察家注意到，此舉曝光於CNBC報道美中將於10月10日和11日在華府舉行第13輪經貿高級別磋商之際，也是在中國政府宣佈擴大外資進入中國金融市場新舉措之後。分析人士指出，美國似乎以此尋求在貿易談判中的籌碼，在美國對5000億美元中國輸美商品加徵關稅之外，考慮向中方施壓的新方式。