“珍惜正常的貨幣政策空間”的豐富啟示

中評社北京9月28日電／近期美國、歐洲央行等紛紛降息，中國有必要跟進降息嗎？對此，央行行長易綱近日表示：中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。他認為“不急於做出比較大的降准或者量化寬鬆舉措”。易綱強調，中國是一個大型經濟體，貨幣政策主要是服務國內經濟，應該在整個貨幣政策操作的過程中，珍惜正常的貨幣政策空間，以便在正常的貨幣政策空間中盡量長地延續正常的貨幣政策。



北京青年報發表時評人艾琳文章表示， “珍惜正常的貨幣政策空間”是一個新提法，包含了很深的內涵，給人以很大的想象空間。自全球金融危機爆發以來，很多國家央行幾乎都是在寬鬆的貨幣政策中度過的，都把投放貨幣作為應對危機、穩定經濟、化解風險的主要手段，導致市場上的流動性不斷增多，流動性過剩的矛盾不斷積累。



由於多國央行都只關注流動性的釋放，重視寬鬆的貨幣政策，而不把重點轉向如何提高資金的使用效率，釋放的流動性大多沒有產生應有的效果，反而成為經濟的負擔。尤其是貿易保護和單邊主義加劇使得全球經濟更加困難，風險愈演愈烈，最終又迫使這些國家繼續投放貨幣來化解風險、解決矛盾，形成惡性循環。



特別是近段時間，美國、歐盟、加拿大等發達經濟體相繼推出寬鬆的貨幣政策，引發其他國家擔憂。今年已有30多國央行出台降息政策，有的還伴隨著回購資產等手段，向市場大量釋放流動性。一些國家的貨幣政策已經用到了弦緊弓曲的程度，再寬鬆就有可能引發新的矛盾和問題。



文章認為，中國央行提出“珍惜正常的貨幣政策空間”，不僅回答了中國在全球貨幣政策寬鬆背景下如何做的問題，也給其他國家如何用好貨幣政策提出了警示。如果繼續一味寬鬆，不僅全球經濟會面臨新的壓力，而且會給投機者帶來太多的空間和希望。去年以來，一些資本大鰐已經開始謀局炒作，尋找進入的漏洞和空隙，一旦找到突襲口，一場猛烈的資本風暴就可能發生，並有可能造成一些國家的經濟、金融崩潰。1997年的亞洲金融危機，就是在這樣的情況下發生的。



經濟困難需要貨幣政策助力支撐，但一定要把握好尺度、掌握好分寸，給未來貨幣政策留足空間，尤其要給未來經濟發展留下更多空間，不然，經濟會因為貨幣政策的“封頂”而陷入困境。中國央行提出“珍惜正常的貨幣政策空間”，不僅是給自身立下的規矩和原則，也給其他一些國家做出了示範並發出了警示。貨幣政策只能是適度寬鬆，否則會帶來很大的風險和隱患，或者造成很嚴重的後果。



當前，中國仍然面臨經濟下行壓力，一些企業運行比較困難，外部經濟環境存在較大不確定性，貿易保護、單邊主義問題依然嚴重。但是，中國會堅持以我為主，堅持發展好國內經濟，積極創造條件發展對外貿易和加強對外合作。中國不會過度依賴出口，而會大力發展“內需拉動型”經濟，不需要用寬鬆的貨幣政策來保經濟運行和經濟增長。



文章指出，中國制定貨幣政策會更加慎重、穩妥，更加“珍惜正常的貨幣政策空間”，把更多的政策空間留給未來，留給最需要的時候，留給可能出現的新矛盾和新問題。中國經濟具有很強的韌性，能夠在嚴峻的外部經濟壓力和挑戰下接受考驗，不需要依靠貨幣政策的無序寬鬆來維持眼前的經濟增長。



“珍惜正常的貨幣政策空間”，在未來一段時間仍將是中國貨幣政策的基本原則和基本手段。



