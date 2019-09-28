感悟豐收，感恩“三農”

中評社北京9月28日電／剛剛過去的第二個“中國農民豐收節”，習近平總書記向全國廣大農民和工作在“三農”一線的同志表示誠摯問候。億萬農民在村頭場院、鄉鎮集市盡情歡享自己的節日，也為即將到來的新中國七十華誕增添了喜慶氣氛。



“中國農民豐收節”的設立，是以習近平同志為核心的黨中央關注農業、關心農村、關愛農民的生動體現。2018年，經黨中央批准、國務院批覆設立“中國農民豐收節”。自此開始，每年的農曆秋分，除了作為物候劃分和時間刻度，還是中國農民自己的節日。豐收節成為新時代重農強農、尊農愛農的生動象徵，成為“任何時候都不能忽視農業、忘記農民、淡漠農村”的鮮活注腳。這是豐收節帶給中國“三農”乃至全社會的一份精神饋贈，其深刻意涵值得我們品味感悟。



豐收節是農民歡慶收獲之節。“禮贊豐收，致敬奮鬥”，今天農民歡慶豐收節，除了慶祝農作物豐收的傳統意義外，其內涵更豐富、外延更擴展。這豐收，不僅指農作物的產量增加，還包括農村經濟、政治、文化、社會、生態文明建設的豐碩成果；不僅是農民的具體物質獲得，還有農民“獲得感、幸福感、安全感”的精神收益；不僅包含農民衣食住行的基本民生保障，還加上教科文衛乃至美好生活的新成分。豐收，體現的是農業轉型升級的新進展，是農村發展進步的新成果，是農民幸福指數的新提高。



豐收節也應是全社會感恩“三農”之節。中國是一個農業大國，農民占全國人口的大部分。新時代，黨領導農民奔小康、抓振興、謀復興，離不開農民的奮鬥和貢獻。“三農”讓中國人端穩了中國飯碗，支撐了中國工業化、城鎮化的快速發展，守護著城鄉大地的生態屏障。對城市居民來說，衣食住行大多離不開農民和農業。“三農”之於城市，有著重要的支撐作用。感悟豐收節的意義，體味豐收節的內涵，就要銘記“三農”的貢獻，感恩“三農”的哺育，在全社會營造重農親農的氛圍，形成幫農護農的風氣，構建城鄉融合發展的體制機制，真誠反哺農業，真心支持農村，真情幫助農民。



豐收節還是農耕文明傳承振興之節。我國是農耕文明古國，農耕文明構成了中華傳統文明的源頭和基礎，是中華兒女永恒的精神家園。黨的十八大以來，在新發展理念引領下，農耕文明與生態文明相得益彰，高效生態特色農業、休閑觀光體驗農業、美麗經濟等新產業新業態新模式應運而生，為古老農耕文明注入了時代內涵，使之迸發出全新活力。“綠水青山就是金山銀山”，農耕文明迎來轉型升級、脫胎換骨和鳳凰涅槃的機遇。慶祝豐收節，就要以此為契機，大力傳承弘揚農耕文明，重新發現、深入挖掘農耕文明的內在價值，守住中華民族共同的精神家園。



豐收節的設立，是尊農的文化符號，也是重農的政治信號，更是強農的進軍號，必將進一步提振農村精氣神，增強農民凝聚力，孕育社會好風尚。



來源：人民日報 何蘭生(農民日報社總編輯)

