中評社北京9月28日電／北京時間9月24日，美國經濟學家、著名財經評論員拉里•萊特（Larry Light）在接受美國雜誌《財富》專訪時表示：全球利率崩潰可能使投資者陷入崩潰。在2008~2009年金融危機期間，美聯儲和各國中央銀行將基準利率降至零甚至負利率。十年後今天，全球降息潮再次來臨，而長久低利率將帶來重大不利影響，並最終使投資者陷入崩潰：第一，低利率扭曲了收益率曲線，這可能會加速衰退。第二，它刺激公司進行盲目的借款，這將導致債券收益繼續下跌。



全球降息潮或已開始



截至9月末，包括美聯儲與歐洲央行在在內的19家各國央行已經降息。同時，日本央行等正在考慮跟隨降息或實施量化寬鬆。華爾街一些有影響力的人物發出不斷降息的呼聲，更不用說特朗普天天炮轟美聯儲。債券公司Pimco全球經濟顧問約阿希姆•費爾斯（Joachim Fels）表示，美聯儲的舉動可能是“下一個寬鬆周期的開始”。全球的宏觀數據正在將利率推低至歷史最低點。



其實就在2018年底之前，美聯儲一直在逐步提高利率，以期將利率恢復到更正常的水平。而低通貨膨脹改變了加息的前景，並迫使美聯儲在本不高的利率基礎上開始降息。低利率意味著美聯儲作的貨幣工具操作空間較小。更重要的是，如果經濟衰退爆發，低利率將使經濟更接近通縮。



收益率曲線反轉倒掛



正如許多市場觀察家所指出的那樣，扭曲的收益率曲線（短期債券收益率超過長期收益率）令人擔憂。收益率曲線在5月份反轉，三個月期國庫券高於十年期國庫券。這很重要，因為曲線是倒掛的，這在經濟上等同於癌細胞病變：注定要滅亡的跡象。倒轉預示著即將到來的衰退，Nataxis美洲首席經濟學家約瑟夫•拉沃尼亞（Joseph Lavorgna）說：“收益率曲線倒掛既是衰退的預測者，也是衰退的創造者。”



經濟下滑及降息背景下，大量市場需求增加了長期債券價格，尤其是外國投資者尋求國庫券的安全性。並且由於其國內利率低於美國，美國國庫券利息支付相對較豐厚。因此長期債券收益率受到巨大需求的壓制，十年期收益率降幅明顯大於三個月期。在本年初，三個月的收益率為2.42%，十年的收益率為2.66%。現在，三個月期為2.05%，十年期為1.73%。換句話說，短期國庫券下跌0.41個百分點，而長期債券下跌0.93個百分點。



企業借貸過多



借貸，俗稱“杠杆”，是一種古老的購買大型重要商品的方式，對於企業建立和創造收入是必不可少的。在某些情況想，舉債是為股票回購提供資金支持，以支撐股票市場價格。截至今年第二季度，美國公司的企業非金融債務已激增至創紀錄的9萬億美元，這比大蕭條之前都要高。咨詢公司德勤（Deloitte）認為，低成本資金是債務增加的主要催化劑。就投機債券（又稱垃圾債券）而言，其與可比美國國債的息差一直低於四個百分點，直到最近才勉強達到五個百分點的息差。不過，歷史平均息差水平幾乎是該水平的兩倍。



因此，在某種程度而言，當衰退不可避免來臨時，債券收益還將進一步下跌，投資者的痛苦也會隨之而來。



來源：新浪財經

