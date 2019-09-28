藥品集中採購擴圍釋放多重紅利

中評社北京9月28日電／中國國家醫療保障局24日發布消息稱，隨著當日二十多個省、區進行藥品聯合招標採購，國家組織藥品集中採購和使用試點範圍由11個城市擴大至全國。據悉，今年國家組織藥品集中採購共有77家企業，與2018年最低採購價相比，擬中選價平均降幅59%；與“4+7”試點中選價格水平相比，平均降幅25%。



網民指出，國家組織藥品集中採購和使用試點擴至全國，有利於構建醫藥企業間的良性競爭機制，促使藥品回歸合理市場價格，節約醫保資金，促進醫療機構合理用藥水平的提升，進一步提高全國人民的用藥可及性。



國家組織藥品集中採購，通俗講就是國家組織多個城市地區進行“團購”藥品，申報最低價格的企業中標，實現以量換價，降低藥品價格。



有網民認為，在藥品帶量採購政策下，醫藥企業之間的競爭很大程度是成本的競爭，包括生產成本、採購成本、用人成本等。同時，改變了藥品流通模式，切斷了藥品流通的利益鏈，醫藥代表作為醫藥企業銷售人員的作用將下降。



網民“常峰”表示，“4+7”藥品帶量採購大幅度降低了藥品價格，給患者帶來實惠，同時還保障了藥品質量，能夠較好地解決目前我國部分藥品價格虛高、採購不帶量、降價後難以保證質量等問題。



網民“史立臣”表示，此次聯盟採購邁出的步伐很大，遠超業內預期，這也說明了藥品的集中採購政策、醫保進一步控費以及仿制藥價格下降都將是長遠的必然趨勢。對於藥企而言，想在新的集采政策中站穩腳跟，就需要持續推進一致性評價，生產出更多價廉質高的藥品，同時，這也將促使更多藥企將過度的營銷費用逐步轉移到研發創新中來。



來源:經濟參考報 作者:明航

