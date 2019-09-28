砥礪70載，道路自信譜就時代贊歌

中評社北京9月28日電／旗幟引領方向，道路決定命運。在主持中共中央政治局“新中國國家制度和法律制度的形成和發展”集體學習時，習近平總書記指出，中國特色社會主義國家制度和法律制度是在長期實踐探索中形成的，是人類制度文明史上的偉大創造；全黨要堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，繼續沿著黨和人民開辟的正確道路前進，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。



陝西傳媒網發表署名秦平的文章表示，發展巨變見證道路自信。從穿得暖和到穿出品位，從吃飽肚子到吃出健康……國家統計局數據顯示：1952年，中國國內生產總值（GDP）為300億美元；2018年，中國GDP已經達到136082億美元，比1952年增長452.6倍。中華大地的發展巨變再次表明：中國特色社會主義道路植根於中國大地、反映中國人民意願、適應中國和時代發展進步要求，具有強大生命力和巨大優越性。



文章稱，“中國影響”厚植道路自信。新中國成立70年來，中國國際影響力穩步提升。2006年來對世界經濟增長貢獻率更是連續多年達到約30%，穩居世界第一位。上半年中國經濟保持著6.3%的增長水平，仍是世界經濟增長“動力源”。諸如共建“一帶一路”、創辦亞投行、舉辦首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇等，都表明“中國影響”越來越大，厚植了近14億中華兒女的道路自信。



全面改革增強道路自信。發展為上，改革當先。習近平總書記指出，中國特色社會主義事業不斷發展，中國特色社會主義制度也需要不斷完善。全面深化改革就是要解決阻礙經濟社會發展的體制性、機制性問題，努力使各方面制度更加成熟、更加定型。隨著全面深化改革步伐的不斷推進，相信中國社會主義制度將更加完善，中國特色社會主義道路也將更有生機活力。



文章指出，開弓沒有回頭箭。將改革進行到底，既是一場攻堅戰也是一場持久戰。當前，全面深化改革已經啃下許多“硬骨頭”、涉過了很多“險灘”，但還有許多“攔路虎”“絆腳石”需要我們去破除。在大有可為的新時代，繼續進行全面深化改革這場偉大革命，開啟全面深化改革新征程，需要我們以不懼未來的勇氣、膽識和擔當，在接續奮鬥中開啟全面深化改革的新征程。



堅定道路自信，保持戰略定力。70年披荊斬棘，70年接續奮鬥，中國僅用短短幾十年時間就走過了發達國家幾百年的工業化歷程，建成了體系完整、產能巨大的工業體系，成為世界製造業第一大國和全球第二大經濟體，再次表明中國特色社會主義道路是實現社會主義現代化、創造人民美好生活的必由之路。我們堅信，在黨的堅強領導下，中國特色社會主義道路將越走越寬，近14億中華兒女將越來越有“獲得感”。



