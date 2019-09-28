70年住房之變，中國越來越“寬敞”

中評社北京9月28日電／近來媒體上的一些照片引發網友關注和感慨：重慶綦江領到公租房租賃證的農民笑逐顔開，江西萬年住進易地搬遷安置點的孩子們在盡情玩耍，浙江杭州現代化的職工公寓一應俱全……這一切的背後，是社會主義集中力量辦大事的制度優勢在房地產市場和保障房領域的充分釋放。



人民網發表評論員洪樂風文章介紹，改革開放初期，中國城鄉人均住房建築面積分別只有6.7和8.1平方米，今天則躍升到了39和47.3平方米。從鴿子籠、土坯房，到筒子樓、磚瓦房，再到電梯樓房、智慧小區，70年來的住房建設實現了從“無房住”到“有房住”“住好房”的歷史性跨越。各類商品房鱗次櫛比，滿足了不同類型需求群體的市場化選擇，同時，日益完善的保障性住房體系先後圓了2億多困難群眾的安居夢。市場的歸市場，堅持“房住不炒”，完善宏觀調控；政府的歸政府，因城施策、分類建設、嚴格審核，把民生底線不斷夯實。歷史地看，伴隨中國經濟體制改革的深化，正確處理市場和政府的關係，也構成了住房領域建設與調控的主線。



文章表示，當然，社會主義市場經濟體制的建立是一個艱辛的過程，房地產市場的培育與成長、調控與改革，同樣走過彎路、有過教訓。但是從世界範圍來看，沒有哪個經濟體能在起飛進程中，像我們一樣成功地處理好城鎮化帶來的巨大住房需求。公租房、廉租房的兜底效應，與棚改的戶戶上樓、共有產權的機制創新，70年增加了3.7倍的人均住房面積。必須要看到這是在近14億人口、城鎮化率近60%的大國實現的，同時沒有出現某些後發國家和地區的“貧民窟”等亂象。中國成功地闖出了一條中國特色城鎮化道路。



恩格斯在《論住宅問題》中描述了一幅資本主義社會勞動者悲慘的居住條件，深刻分析了住房緊張的根源，產業資本和金融資本的雙重剝削。時至今日，西方國家儘管實施諸多改良，可仍難以走出“住房資本化”的宿命，圍繞住房的社會矛盾此起彼伏，甚至誘發了“次貸危機”和國際金融海嘯。但在今日的中國，我們堅持引導商品房回歸“商品”屬性、居住功能，逐步撇去泡沫、去除“投資投機”屬性、炒作功能，尤其是自黨的十九大以來，個別熱點地區房價過快上漲的趨勢得到了堅決遏制。應當講，既避免了房價的大起大落，又能滿足城市發展的新要求，離不開黨的集中統一領導，離不開科學有效的宏觀調控，這正是社會主義優越性在住房建設領域的突出表現。



文章指出，展望未來，中國城市規模還將進一步擴大，城市經濟還將進一步發展，人民群眾的住房需求也會進一步提升。從“住的寬敞”到“住的綠色”“住的智慧”，住房市場的高質量發展任重而道遠。而一些資源型城市的轉型、城市群格局的調整，還會對房地產市場的調控與住房保障的改革提出新命題。始終堅持以人民為中心的定位，針對新情況新問題持續發力住房供給側，我們就一定能實現安居樂業的夢想。



