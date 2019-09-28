柯文哲孔廟舉行祭孔大典　民眾熱情參與

柯文哲穿著傳統服裝、雨衣擔任主祭官。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）今年928教師節為“至聖先師”孔子2569周年誕辰，台北市孔廟今晨舉辦祭孔大典，而台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是第三度擔任祭孔大典“正獻官”，“內政部長”徐國勇也代表蔡英文出席。由於氣候的關係，台北一大早就下起豪雨，但民眾都穿著雨衣觀禮，絲毫澆不熄民眾對儒家文化的熱情與好奇，而主祭官、陪祭官、佾生等人也都穿著透明輕便雨衣祭孔。



柯文哲依照古禮穿著傳統服裝，就連平常習慣穿的布鞋也都換成傳統布鞋，柯穿著雨衣參與祭孔歷時約1小時半。柯文哲致詞時表示，今年剛好是台北孔廟建廟九十週年，在這個難能可貴的場合，讓各位在孔廟聚集是台北孔廟的榮幸，也是台北推廣儒學文化的肯定。孔廟在歷史漸進中，肩負古蹟文物保存與儒學文化傳承的重責大任，也讓國內外貴賓都能體驗孔子思想的魅力，這份重要的文化資產，也讓台北成為文化之都，在華人文化圈的最佳代表。



柯文哲說，今年台北孔廟以儒學作為主題規劃藝遊活動，包括投壺等，希望能吸引更多年輕人參加活動，也期許未來傳統文化能繼續生根，讓更多人來承傳與傳遞。



台北市祭孔大典由柯文哲出席擔任典禮“正獻官”執行37道儀程，而孔子第79代嫡孫孔垂長則擔任“奉祀官”；“分獻官”則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、北市教育局長曾燦金、文化局長蔡宗雄、尼加拉瓜共和國大使達比亞、韓國成均館儒道會芮正洙會長等人擔任；而台北市議員新黨侯漢廷、民進黨陳怡君則出席擔任“陪祭官”一職。



台北市孔廟釋奠典禮依循國家級三獻古禮，維持祭孔大典文化傳承，展現尊師重道的文化與精神，典禮中彰顯豐富的人文美學與禮儀層次，每年吸引不少民眾來觀禮、體驗傳統儒家文化。祭孔大典在早上6點才開始，不少民眾都在入口處排隊等候進場觀禮，祭孔大典甚至也吸引外國觀光客來觀禮，由於氣候的關係，一大早就下起豪雨，但民眾都穿著雨衣觀禮，絲毫澆不熄民眾的熱情。



祭孔大典總計37項古禮儀程，北市府依慣例，由柯文哲率領市府首長行三獻禮儀式，同時安排高中生負責執禮、國中生演奏大成樂章，及小學生擔任佾生獻上傳統六佾舞，以求莊嚴、隆重，柯文哲也依慣例分贈千份智慧糕給民眾，今年也特別則結合台灣本土產業設計“Q版孔子毛巾”，發想源自“苟日新，日日新，又日新”的儒家自省精神。