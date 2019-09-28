揭秘火箭軍受閱導彈方隊的“健康密碼”

來源：新華網 中評社北京9月28日電／閱兵場上，火箭軍一個個威武莊嚴的導彈方隊格外“吸睛”，一名名精神抖擻的受閱將士備受矚目。



新華社報道，在“長劍”與“劍客”精彩亮相的背後，是什麼保證巨型導彈戰車分秒不差通過天安門？又是什麼保障受閱將士以最好的姿態接受檢閱？讓我們走近火箭軍裝備方隊的保障官兵，揭秘導彈方隊的“健康密碼”。



“望聞問切”——導彈戰車神醫的“保”字訣



閱兵訓練結束後，駕駛員劉帥駕駛著導彈戰車返回車場。在途中，隱隱約約從戰車內部傳來一陣“雜音”，他立即向上級報告。



方隊裝備保障人員張力飛速趕到，翻出一張戰車“體檢表”，仔細地為戰車“體檢”。



沒多久，一張“體檢報告”出現在張力手中——一個輪轂刹車蹄片的彈簧斷裂。換掉彈簧後，戰車恢復正常。



“雖然只是一次演練，但在我們這裡是一種常態化考核。”張力說完向記者展示戰車內的一個“黑匣子”。



每天訓練歸來，這些導彈戰車的“保健醫生”都要通過這個“黑匣子”反饋的數據，評判戰車的各項性能。



“每天我們都對戰車實施嚴格的‘一日三查’制度，確保戰車性能良好、隨時能用。”張力說，今年他們改變思路，實現由“看病的醫生”向“體檢的醫生”“跟在後面修”向“跑在前面保”兩個轉變，區分六大系統10個項目，為每一台戰車制定“體檢表”，每一個細節都逃不過他們的“火眼金睛”。



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