美國將在沙特增加部署防空系統和兵力

中評社北京9月28日電／美國國防部26日宣布，由於沙特石油設施此前遇襲，美國將在沙特增加部署一套“愛國者”防空系統、4組“哨兵”雷達系統和約200名美軍。



新華社華盛頓9月26日報道，五角大樓當天在一份聲明中說，此次部署將提升沙特境內重要軍事目標和民用基礎設施的防空、反導能力，並增強美國在該地區的軍事存在。



聲明還說，美國國防部長埃斯珀同時批准將兩套“愛國者”防空系統和一套“薩德”反導系統列入準備部署序列。



一些美國防務媒體對此次部署的有效性表示質疑，稱“愛國者”和“薩德”系統的主要攔截目標並非是美國所聲稱的襲擊沙特的無人機和巡航導彈等低空目標。



伊朗總統魯哈尼25日在聯合國大會一般性辯論發言時說，在所有國家都能公平享有權利的情況下，伊朗可以幫助維護“波斯灣安全”並確保石油運輸船只順利安全地通過霍爾木茲海峽。他同時強調，只有美軍撤出該地區才能實現地區安全。



本月14日，數架無人機襲擊沙特國家石油公司兩處石油設施並引發火災。沙特方面表示襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶，這一數字約占沙特石油日產量50%和全球石油日供應量5%。美方指責伊朗製造了該襲擊，並對伊朗實施新制裁。伊朗堅決否認與襲擊有關。