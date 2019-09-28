高雄祭孔　韓國瑜擔任正獻官致敬至聖先師

韓國瑜擔任祭孔典禮正獻官。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月28日電（記者 蔣繼平）今天是教師節，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜上午出席在左營孔子廟舉行的“高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮”並擔任正獻官，祭孔典禮共進行1小時，過程莊嚴肅穆，展現對至聖先師孔子最高的敬意。



左營孔子廟28日上午7時準時舉行“高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮”，擔任正獻官的韓國瑜提早20分鐘到場換裝進行準備，並由局處首長及校長擔任分獻官與陪祭官，代表高雄市政府與全體教職員生對至聖先師孔子至上最高敬意。



現場共有250位師生組成儀禮隊伍，舊城國小擔任八佾舞生，鼎金國中擔任樂生及歌生，左營高中擔任祭典通贊、亞贊與禮生。師生從暑假即利用課餘空檔積極練習儀禮及八佾舞，是典禮中重要角色，也代表進行傳承。



釋奠禮在鐘鼓樂聲中，依序舉行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲褔、受胙及送神等儀節，典禮中的舞蹈、禮儀、祭禮依循明禮儀節進行，並於儀式結束後舉辦“拔智慧毛”、“過蔥門”、“發送智慧糕”等活動，讓參加民眾拔取象徵智慧之牛毛的毛筆，穿過象徵聰慧之門的“聰（蔥）門”，最後領取智慧糕，祝福學子雲程發軔。



左營孔子廟坐落在蓮池潭北側，1976年新修建完畢，建築古色古香，自從1980年起高雄市升格後，至今已舉辦39屆祭孔釋奠典禮。