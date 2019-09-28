蔡壁如進“立院”？柯：白目的人促鯰魚效應

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）針對台北市政府顧問蔡壁如有沒有可能進“立法院”？台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲28日受訪時笑說，哈哈哈，他只是說這個戲碼很有趣，“還有兩個月時間可以慢慢想”。柯也說，這幾年台北市弊案少了很多，最大理由就是公開透明，過去“立法院”給人的感覺就是喬來喬去，“我們來個白目的人進去”，就會有鯰魚效應。



今年928教師節為“至聖先師”孔子2569周年誕辰，台北市孔廟今晨舉辦祭孔大典，而柯文哲是第三度擔任祭孔大典“正獻官”，“內政部長”徐國勇也代表蔡英文出席。由於氣候的關係，一大早就下起豪雨，但民眾都穿著雨衣觀禮，絲毫澆不熄民眾的熱情，而主祭官、陪祭官、佾生等人也都穿著透明輕便雨衣祭孔。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到市府顧問蔡壁如會不會選區域“立委”，或掛不分區“立委”，進“立法院”？柯大打太極表示，我們要看看，其實最後定案好像十一月底，所以還早，“還有兩個月時間可以慢慢想”，再講。媒體追問蔡璧如屆時會擔任“立法院”民眾黨“立法院”團總召？柯笑說，哈哈哈，他只是說這個戲碼很有趣，但能不能實現也要看一看。



媒體追問，到時候是蔡壁如對決民進黨“立法院”團團總召柯建銘？柯文哲又再度大笑，哈哈哈，他跟老柯很好，我們都是新竹人，過去“立法院”給人的感覺就是喬來喬去、密室協商，總是好像看起來就是黑箱作業，我們來個白目的人進去，就會有鯰魚效應，一定會發揮。柯也說，“立法院”的選舉若真的達到三黨不過半，我們就能夠發揮關鍵少數力量，一定能相當有效改變“立法院”的文化。

