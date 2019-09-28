中評鏡頭：韓國瑜帶領眾人拔牛毛、過聰門

韓國瑜過聰門。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，在一年一度的教師節，前往左營孔子廟參加祭孔典禮並擔任正獻官，結束長達一小時的儀式，韓也帶領眾人拔金牛上的毛筆，象徵拔取智慧毛，也第一個過聰門，象徵變聰明。媒體好奇上前問韓“有沒有感覺變聰明了？”韓聽了哈哈大笑了幾聲，直說謝謝就轉身，離開前還特別摸摸現場小孩子的頭。



韓國瑜上午出席在左營孔子廟舉行的“高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮”並擔任正獻官，過程莊嚴肅穆，展現對至聖先師孔子最高的敬意。儀禮隊伍則由舊城國小、鼎金國中、左營高中等共250位師生組成。



儒家思想的核心價值之一即尊師重道，表示對天、地、君、親、師的尊重，形成重要的倫理道德觀。高雄市舉辦的釋奠典禮，全部儀程邀集高雄在地師生依循明代禮制參與完成，同時是全台最富有特色的祭孔儀節之一。



進行完長達一小時的祭孔典禮後，韓國瑜也跟現場師生進行合影留念，許多學生也開心完成這次的任務，對鏡頭大方比讚。



韓國瑜也掀開披上紅布的金牛，率領眾人拔取象徵智慧之牛毛的毛筆，並帶頭穿過象徵聰慧之門的“聰（蔥）門”，祝福現場所有學子及民眾，開智慧、變聰明，代表著學子們雲程發軔之意。