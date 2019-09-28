蔡賴配？洪秀柱：人家配人家的我們做我們的

洪秀柱（右）28日在台南參加一項為高齡長者舉辦的老寶貝走秀活動，洪陪伴9旬老婦人一起走向伸展台。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月28日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席洪秀柱28日在台南受訪表示，中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜在高雄市議會被杯葛得很嚴重，就是一系列黑韓、打擊韓的信心的一個非常具體的作法。至於對手陣營再現“蔡賴配”，洪秀柱說“人家配人家的，我們做我們的”。



洪秀柱參選台南市第六選區“立委”（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）27日至29在台南安排一系列的基層訪問行程，28日上午第一站參加東區一項專為高齡長者舉辦的社區老寶貝走秀活動。



針對綠營又傳出“蔡賴配”的呼聲，對國民黨的影響？洪秀柱受訪表示，不管對手是什麼配，不管她配什麼，我們自己努力加油，比什麼都重要。不要因為人家有什麼配？你覺得這個配合很好、聲勢不錯，就打擊自己的信心？沒有必要。“人家配人家的，我們做我們的，自己全力以赴才是真正該做的事。”



記者問，韓國瑜最近在高雄市議會被杯葛蠻嚴重，會不會影響到選情？



洪秀柱表示，韓在高雄市議會被杯葛得很嚴重，這是一個一系列的黑韓，而且打擊韓的信心的一個非常具體的作法，其實大家都看出來了，對手是無所不用其極，無限上綱式的來對付韓國瑜，我們每個人都看得非常清楚，也不足為奇啦。