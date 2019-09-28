蔡賴配？賴清德：赴美行程與蔡賴配無關

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電／媒體報道蔡英文陣營十月中旬將請“行政院”前院長賴清德赴美，出席各地後援會造勢行程，其中更包括出席位於華府的蔡英文後援會，外界解讀，顯示“蔡賴配”已成局。台媒報道，賴清德昨晚受訪時表示，“赴美行與蔡賴配無關”。賴陣營的發言人李退之說，賴作為民進黨員，爭取台僑支持本就是“份內之事”，所以此行與“蔡賴配”完全無關。



蔡英文陣營發言人阮昭雄則表示，蔡英文多次表示與賴清德溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，會在適當時機推出競選組合，團結一致贏得勝選。



李退之表示，卓榮泰邀請賴清德赴美拜訪僑界，賴認為這樣的事情應該支持、參與，但他同一時間有私人出國行程，因時間衝突，整體行程還在調整中；這與賴清德未來要在什麼位置、與誰“配不配”是兩回事。



李退之說，民進黨主席卓榮泰本周有與賴清德見面，並針對初選狀況做說明，並向他致歉，同時也問賴是否願意訪美，以爭取美國台僑的支持。賴清德感謝卓榮泰的邀請，而作為民進黨成員，爭取台僑的支持本來就是他的義務，顯示出很高的赴美意願。



李退之也被問到，這是否意味著“蔡賴配”成局，他說，就像卓榮泰主席所說，副手人選是“總統”職權，對於爭取台僑與是否擔任蔡英文副手，李退之表示兩者之間毫無關係。