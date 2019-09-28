從“兩個務必”到全面從嚴治黨

2014年12月，習近平總書記在江蘇省調研時，提出“全面從嚴治黨”。調研期間，老黨員崔榮海握著總書記的手說：“你是腐敗分子的克星，全國人民的福星！”（來源：中國紀檢監察報） 中評社北京9月28日電／1949年3月，革命即將取得全國勝利，黨的七屆二中全會在西柏坡召開。進入繁華城市、執掌全國政權的歷史條件下，如何始終保持黨的先進性和純潔性？毛澤東鮮明提出：“務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風，務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。”這實際上為在全國執政後黨的建設指明了方向。



“兩個務必”提出兩個月後，人民解放軍上海警備區三營八連進駐上海，執勤於繁華的南京路。



一些人預言，上海是個大染缸，共產黨的軍隊紅著進去，不出三個月就會黑著出來。在燈紅酒綠的鬧市中，八連官兵們克勤克儉、堅守初心。他們住在舊倉庫裡，睡地鋪，穿粗布衣服和老布襪子，人人三件寶：草鞋、自糊信封和針線包。連隊和各班排自備“三箱”：修理箱、木工箱和理髮箱。戰士們自己動手縫補衣服鞋襪，修理桌椅板凳，互相理髮，把節約下來的衣服和錢捐獻給災區人民。從“南京路上好八連”身上，上海人民看到了共產黨和人民軍隊全心全意為人民服務和艱苦奮鬥的本色。



然而，也有一些黨員幹部在“糖衣炮彈”面前打了敗仗、當了俘虜。



宋德貴，原公安部行政處處長。1935年加入紅軍，1936年入黨，戰爭年代曾出生入死，立下戰功。1951年，宋德貴被派往東北採購木材，結識了天津東華貨棧經理趙溪橋。趙溪橋抓住宋德貴“花錢大方，喜好奉承”的弱點，每天請他下館子，經常送錢送禮。他們在東北住最好的旅館，在北京吃最好的飯館。單請宋德貴吃飯一項，趙溪橋就花費1.6萬元。宋德貴腐化後，與奸商勾結，大肆貪污、盜竊國家資財，被判處死刑。



面對這一腐化典型，時任公安部部長羅瑞卿在公安部大會上說，“我們內部如果有很多像宋德貴等這樣的共產黨員，還得了嗎？如果這樣，我們就有亡黨的危險”。



能否清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，關乎黨能否鞏固執政地位、經受執政考驗。新中國成立後，我們黨成立中央和各級紀律檢查委員會，發起“三反”“五反”運動，處決劉青山、張子善等一批特大貪污犯，開展整風、整黨，加強思想建設、組織建設和作風建設，用事實作出回答。

