國務院扶貧辦：以嚴實作風推進脫貧攻堅

中評社北京9月28日電／“預計到今年底，全國95%左右現行標準的貧困人口將實現脫貧，90%以上的貧困縣將實現摘帽。”9月27日，在慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦的第三場新聞發布會上，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富介紹扎實推進脫貧攻堅情況，並回答記者提問。



在回答記者關於如何避免數字脫貧、怎樣鞏固脫貧成果的提問時，劉永富表示，防止數字脫貧、虛假脫貧，這幾年下來，應該說還是有成效的，主要從三方面來做工作：一是扶真貧、真扶貧，扶的是真正的貧困人口，脫的是真正達到了脫貧標準的人，做到扶貧工作務實、幫扶過程扎實、脫貧結果真實；二是嚴格退出標準和程序，進行嚴格考核評估，看是否達到脫貧標準、退出是否符合程序，要做好評估，確保數字是核實的、社會是公認的、結果是真實的；三是對搞數字脫貧、虛假脫貧的，發現一起及時糾正一起，對情節嚴重的實行問責。



“鞏固脫貧成果，第一條還是要保證脫貧的真實。第二，脫貧以後要穩定現行的扶貧政策，扶上馬送一程。第三，要從長遠著手，發展產業，增加就業，增加收入，讓脫貧有可持續的能力。第四，對返貧的和新發生的貧困人口要及時納入進行幫扶。”劉永富說，由於一些意外事件，包括災害、疾病等，一部分人返貧或者新發生一部分貧困人口，這是必然的，所以每年工作中都要動員基層進行核查。這幾年返貧的人數已經從2016年的60萬人左右降到目前的10萬人以內，新發生的貧困人口從100多萬人減到10萬人以內。



針對記者關於整治扶貧領域腐敗和作風問題的提問，劉永富表示，脫貧攻堅是來不得假、來不得虛的，更不能搞腐敗，必須有嚴實的作風才能把這項工作做好。中央將2018年作為扶貧領域作風建設年，開展腐敗和作風問題專項治理，主要目的就是把脫貧攻堅責任落實到位、政策落實到位、工作落實到位。現在總體上看進展是順利的，效果是明顯的，社會上對基層扶貧幹部的作風和能力是認可的。當然，這裡面仍然有一部分作風不實的幫扶幹部，對這些問題突出的，每年全國都有幾萬人受到批評教育甚至組織處理。另外，對表現好的提拔重用，建立正確的用人導向。



“總體上看，現在扶貧領域的腐敗問題是越來越少，比如說，違規資金比例從2013年的15.7%下降到現在的1%以下，處理的人數也少了。還有我們廣大扶貧幹部，特別是基層扶貧幹部為脫貧攻堅作出了重大貢獻。他們不僅作風好、工作實，有的甚至付出了鮮血和生命，到今年6月底，全國犧牲在扶貧崗位上的一共有770多人。”劉永富說。

