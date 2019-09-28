多國政要熱烈祝賀中華人民共和國成立70周年

中評社北京9月28日電／中華人民共和國迎來70周年華誕之際，應邀出席中國駐外使領館國慶招待會、華僑華人慶祝活動的多國政要對新中國取得的偉大成就表示欽佩，期盼與中國深化合作，共建美好未來。



利比里亞總統維阿表示，新中國70年建設成就令世人欽佩，發展經驗值得利比里亞學習借鑒。感謝近年來中方為利社會經濟發展和國家發展戰略提供的重要幫助。利中關係不斷深化發展，為兩國人民帶來實實在在福祉。利方希望與中方一道，努力深化各領域合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。



阿爾巴尼亞總統梅塔表示，阿爾巴尼亞政府和人民為中國取得的成就與成功感到高興，希望密切阿中合作，從中國的進步和發展中獲益。阿爾巴尼亞感謝20多年來中國為阿經濟社會發展以及現代化和工業化進程作出的非凡貢獻。



北馬其頓總統彭達羅夫斯基表示，中國走出了一條中國特色社會主義道路，城鄉變化日新月異，發展速度令人敬佩，相信中國將會取得更大成功，沿著符合自己國情的道路，走向繁榮富強，早日實現中華民族偉大復興的中國夢。



巴基斯坦總統阿爾維表示，在過去的70年里，他親眼見證了中國人民提高生活水平，與貧困作鬥爭的偉大事業，這些經驗值得巴基斯坦學習。中國在巴基斯坦最困難的時候伸出援手，在涉及巴核心利益問題上給予堅定支持，巴基斯坦感謝中國，祝願巴中友誼萬古長青。



黑山總統久卡諾維奇向中國領導人和中國人民致以最衷心的祝賀，希望未來繼續擴大兩國合作，提升互信，深化友誼，造福兩國和兩國人民。總理馬爾科維奇祝賀中華人民共和國成立70周年，高度評價中黑雙邊關係發展，並表示將繼續推動兩國各領域交流合作。



巴勒斯坦總理阿什提耶表示，新中國成立以來在經濟發展、扶貧減貧、對外開放等方面取得了巨大成就，其成功經驗值得所有發展中國家學習。巴方感謝中方對巴經濟社會發展提供的無私幫助，期待與中國加強在各領域的交流。