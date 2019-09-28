印度將在未來五年內停用一次性塑料製品

印度总理莫迪讲话。 中評社北京9月28日電／據俄羅斯衛星網報道，印度總理莫迪表示，印度已經著手落實一項旨在未來五年內停用一次性塑料製品的計劃。



他在第74屆聯合國大會一般性辯論上說：“當我前往聯合國時，在大樓入口墻上看到一份呼籲，希望聯合國成員國放棄一次性塑料產品的使用。我很高興宣布，一項重要活動已在印度全國展開，其目的是停用一次性塑料製品。”



印度總統科溫德9月初表示，印度將在2022前完全停止使用一次性塑料製品。莫迪總理則呼籲印度人走上街頭，清除塑料垃圾。



（來源：中國新聞網）