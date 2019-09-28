刁大明：彈劾，又一場驢象黨爭的鬧劇

中評社北京9月28日電／當地時間9月24日下午，美國國會眾議院議長、民主黨人佩洛西公開發表講話，表示將開啟針對現任總統特朗普的彈劾調查，未來由民主黨主導的眾議院六個相關委員會將主要推進相關問詢。這就意味著，自特朗普上台以來就被外界持續炒作的所謂“彈劾大戲”最終上演，而特朗普本人也極可能成為美國歷史上第四位面對彈劾危機的在任總統。



事實上，自2018年中期選舉獲勝並重返國會眾議院多數地位之後，民主黨內部關於彈劾特朗普的呼聲就不絕於耳。尤其是某些極端自由派民主黨人因為在競選期間承諾過彈劾總統，有著強烈動機推進相關議程。但佩洛西對此一度採取審慎乃至反對態度，因為即便國會眾議院可以在民主黨占據多數的情況下批准對特朗普的彈劾，但共和黨以53席比47席占據多數的國會參議院幾乎也不會做出罷免決定。即便民主黨輕易發起彈劾，也根本無法實現奪回白宮的目標，只能滿足某些人回應極端自由派支持的政治私利。



而如今，佩洛西之所以轉而同意推進彈劾調查，很大程度源自黨內壓力：按照美國主流媒體的說法，在特朗普所謂“電話門”爭議傳出後，國會眾議院民主黨人支持彈劾的比例一下從不足一半飈升到三分之二。面對本黨壓倒性的風向瞬變，佩洛西別無二選。諷刺的是，按照目前主流民調，自“電話門”曝光以來，美國民眾支持彈劾總統的比例並未應聲上漲。這意味著，民主黨人的彈劾決定並非民意傾向，而只是驢象黨爭再次升級惡化的又一場鬧劇。



就政治影響而言，民主黨開啟的彈劾調查程序並無意義。除了共和黨在國會參議院的優勢，特朗普及其陣營也一定會將民主黨的彈劾抨擊為所謂“獵巫”，以此來強化共和黨選民基本盤、動員其投票積極性。到頭來，民主黨號稱要給特朗普“定罪”，倒可能變成為其連任“助選”。



彈劾鬧劇背後，是當今美國政治荒誕虛偽的運行邏輯：兩黨雖然口口聲聲標榜自己的任何行為都是回應民眾與國家的訴求，但具體做法卻是赤裸裸地為本黨及其代表利益服務。甚至為了實現這種特殊利益，兩黨都絞盡腦汁地利用一切憲法與制度工具來攻訐打壓對手，還美其名曰“捍衛秩序、捍衛國家利益”。可悲的是，兩黨政治人物惡鬥，導致的是相關選民的進一步撕裂，而勢如水火的選民結構卻又為兩黨政治人物升級黨爭創造了空間，從而陷入加速美國政治衰敗的惡性循環。



此類鬧劇在美國政治史上屢見不鮮，即便以彈劾乃至罷免落幕，但這並不意味著勝利，而是下一場鬧劇的開篇。



（來源：北京日報）