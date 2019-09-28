龐中英：中國與世界秩序的關係的演變

中評社北京9月28日電／ 中國與現有國際（世界）秩序（包括全球治理）之間的關係，從來就是一個重大理論與實踐問題。新中國成立70年來，中國與國際秩序之間的關係經歷了非常複雜的演變。本文主要從中國對待國際秩序的態度、中國與國際秩序之間的關係的角度回顧中國外交的70年。



本文主要使用過去70年中國與國際秩序之間關係的一些主要“話語”或者“敘事”來分析中國與國際秩序之間關係的演變：第一，從“另起爐灶”到開始加入代表現有國際秩序（1945年後）的國際組織（聯合國和聯合國體系）。這是一個很長的過程，大約從1949年到1979年；第二，正式地從1978年起，在幾乎參與了所有的國際組織後的21世紀初，“崛起了”的中國卻重申“不另起爐灶”，以“不”的方式再次提到“另起爐灶”。這是一個比第一階段更長的過程；而2013年到今天則屬於“新時代”，可以概括為從“發起建設國際組織”（如亞投行、新開發銀行、新的全球化——“一帶一路”等）到推動“新的全球治理”。



“革命外交”時代的“另起爐灶 ”



中華人民共和國是第二次世界大戰結束後在冷戰爆發初期誕生的“革命”國家。“另起爐灶”是對外交的“革命”。“為了同舊中國的半殖民地外交一刀兩斷，維護新中國的獨立和主權”，毛主席主張“另起爐灶”、“打掃乾淨屋子再請客”：“對國民黨政府同各國建立的舊的外交關係一律不予承認，將駐在舊中國的各國使節只當作普通僑民而不當作外交代表看待，對舊中國同外國簽訂的一切條約和協定要重新審查處理，不承認國民黨時代的一切賣國條約的繼續存在，有步驟地徹底摧毀帝國主義在中國的勢力和特權，在互相尊重領土主權和平等互利的基礎上同世界各國建立新的外交關係。”



不過，說是“另起爐灶”，另一方面，並沒有“另起爐灶”，新中國參加了當時的蘇聯“爐灶”，即“一邊倒”。不過，“一邊倒”不久，在美蘇冷戰的20世紀50年代，中國與其他亞非國家之間發起了“和平共處”為主題的亞非會議。亞非會議是中國實際上在冷戰時的“另起爐灶”，成為在20世紀70年代毛澤東時代的“第三世界”的一部分的前奏。不過，在既不屬於蘇聯集團，又與美國敵對的情況下，中國幾乎是一個完全缺少基本的國際聯繫的國家，只通過當時的香港和歐洲一些國家維持著中國與外部世界之間的極少貿易。不能與外部接觸和循環使中國在當時大體上成為一個封閉系統，而封閉系統往往發生內部的衝突。這就是中國持續了10年的文革。“文革外交”也是受“另起爐灶”的驅使，以“輸出革命”——試圖以另一種方式改變封閉狀態，維持了與一些小國家（亞洲的斯里蘭卡、歐洲的阿爾巴尼亞，以及廣大的非洲等的合作），卻惡化了與東南亞國家之間的關係，付出了巨大的代價。與非洲國家之間的關係也缺少基於中國國內經濟發展而形成的國際市場聯繫的支持，一些援非項目，如坦贊鐵路，耗資巨大，在當時並沒有發揮實際意義。