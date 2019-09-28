商務部介紹1－8月我國服務貿易發展情況

中評社北京9月28日電／2019年9月28日，服貿司負責人介紹了2019年1－8月我國服務貿易總體情況。



今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境挑戰，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，商務部會同相關部門堅決貫徹黨中央“六穩”工作部署，進一步激發市場主體活力，推動服務貿易發展提質增效。1－8月，我國服務貿易總額達到35720.8億元（人民幣，下同），同比增長3%。其中，出口12645.6億元，增長9.7%；進口23075.2億元，下降0.3%。主要呈現以下特點：



服務出口增速進一步提高。8月當月服務出口增長11.5%，快於前7個月增長水平，帶動1－8月服務出口增長進一步加速，顯示我服務出口競爭力持續提升；服務出口占服務進出口比重為35.4%，比上年同期提升2.1個百分點。特別是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業的加快發展以及服務貿易整體發展環境的持續改善，推動知識產權使用費、其他商業服務等高端生產性服務出口快速增長。



服務貿易逆差減小。1－8月，我國服務出口增速高於進口增速10個百分點，服務貿易逆差下降10.1%，降幅比前7個月進一步增大。逆差規模下降至10429.6億元，比上年同期減少1174.7億元。



知識密集型服務貿易表現突出。1－8月，我國知識密集型服務進出口達到12141.7億元，增長10.6%，高於服務進出口整體增速7.6個百分點，占服務進出口總額的比重達到34%，比上年同期提升2.3個百分點。其中，知識密集型服務出口6387億元，增長13.5%；進口5754.7億元，增長7.6%。從具體領域看，個人文化娛樂服務、電信計算機和信息服務、金融服務等增長較快，進出口增速分別達到23%、19.7%和15.2%。



（原文標題：商務部服貿司負責人介紹2019年1－8月我國服務貿易發展情況）



（來源：中華人民共和國商務部）