从日白皮书看日韩争端：关系恶化　难有突破口

中評社北京9月28日電／綜合報道，日本政府27日批准2019年版《防衛白皮書》。其中在“安保合作”章節中，將韓國的排名由去年的第2位降至第4位。此舉象徵日本將韓國的國防合作盟友地位降級，進一步反映兩國關係惡化。



據報道，日韓兩國因賠償二戰強征勞工爭議引發貿易紛爭，互相將對方剔出貿易優惠“白名單”，並進一步影響兩國在軍事上的合作，韓國上月決定廢除兩國的《軍事情報保護協議》（GSOMIA），停止共享情報。



日本防衛大臣河野太郎27日於內閣會議上，公布2019年版本《防衛白皮書》，在有關“安保合作”的章節中，在不包括最重要盟友美國下，將韓國的排名降至第4位，較去年白皮書中的排名低兩位，放在“澳大利亞”、“印度等”、“東盟（ASEAN）”之後進行介紹。雖然日本官員從未對外承認，改變排序相當於將重要地位降級，但有防衛省消息人士指出，這一做法與降級無異。



白皮書還批評韓國近期多次損害雙邊關係，如2018年12月日本反潛機被韓國火控雷達鎖定，以及撤銷《軍事情報保護協議》等，日方對韓國舉措表示極度遺憾，批評韓方的負面應對，已對日韓防衛合作和交流造成影響，日方未來會繼續尋求韓國的“適當響應”。



日本共同社分析稱，新防衛白皮書反映日韓對立找不到突破口，日韓安保合作陷入停滯的現狀。防衛省鑒於韓國決定廢棄日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），對韓國的不信任感加劇。在火控雷達照射等問題上，日方呼籲韓方妥善應對，但找不到朝向突破口打開局面的辦法。



此外，海上自衛隊早前亦因應兩國近期的緊張關係，表示不會邀請韓國參與下月的國際海軍檢閱。

