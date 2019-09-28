國資劃轉社保改革“加速衝刺”

中評社北京9月28日電／27日，財政部、人力資源社會保障部、國資委聯合召開了全國劃轉部分國有資本充實社保基金工作任務部署會，標誌著自2017年啟動的國資劃轉社保改革進入“加速衝刺”階段。



面對人口老齡化的挑戰，全面推開國資劃轉社保如何具體推進？國資“蛋糕”如何劃好、管好、用好？“新華視點”記者採訪權威部門和權威專家，解讀改革幾大關鍵問題。



根據國務院常務會議部署，今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。



隨著財政部等五部門日前聯合印發通知，全面推開劃轉工作“時間表”明確：中央層面，具備條件的企業於2019年底前基本完成，確有難度的企業可於2020年底前完成，中央行政事業單位所辦企業待集中統一監管改革完成後予以劃轉；地方層面，於2020年底前基本完成劃轉工作。



財政部還會同相關部門制定了操作辦法，要求全國劃轉工作嚴格遵照操作辦法執行，積極穩妥、規範有序推進劃轉工作。



養老保險是百姓“老有所養”的基礎和保證。由於資金規模較大，運行周期較長，養老保險基金可持續狀況近年來備受社會關注。財政部部長劉昆日前表示，受人口老齡化程度加劇和人口流動不均衡等因素影響，再加上以前基金不能在省際之間調劑，確實有一些省份存在基金收支平衡壓力較大的問題。



“劃轉部分國有資本充實社保基金是一項立足當前、兼顧長遠的政策，是改革和完善基本養老保險制度的重要舉措。”劉昆在部署會上說，劃轉工作要在2020年底前基本完成，時間緊，任務重。劃轉工作政策性強，與中央企業相比，地方企業情況更為複雜，具有一定的艱巨性和複雜性。