吳敦義：尊重郭台銘的意願　註銷郭黨籍　

國民黨主席吳敦義接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）中國國民黨27日正式註銷鴻海創辦人郭台銘的黨籍，下周三將送中常會備案。黨主席吳敦義對此表示，尊重他的意願，而郭講他永遠是“中華民國”派，代表與國民黨有共同的主張殊途同歸。



中國國民黨28日舉行教師節“吾愛吾師”座談會，針對108年課綱修正等議題進行研討，出席者包括吳敦義、韓國瑜“國政”顧問團總召張善政、前“教育部長”吳清基與全國退休教師團、全教產等教育團體出席，高喊“課綱亂改、教師年金 教師尊嚴、928吾愛吾師”口號，提出包括“還我教師尊嚴、課綱回歸教育”等訴求。



針對郭台銘在12日宣布退出國民黨，國民黨在27日正式註銷鴻海創辦人郭台銘的黨籍，下周三將送中常會備案。對於此事吳敦義受訪時提出上述看法，還向媒體說“不要出難題喔”。



對於郭陣營辭意甚堅，但國民黨一度慰留遲至27日才正式註銷黨籍，吳表示，退黨有一定的程序，禮拜三台北市委員會決議建議黨中央慰留，中央黨部副秘書長杜建德也簽註意見，希望尊重台北市委員會決議，他做為中常會主持人，獨排眾議讓郭離開是不可能的。



吳敦義接著說，經過這一兩天接受郭台銘很盼望能夠離開黨的消息，一定要尊重他，經由台北市黨部報到中央黨部建議讓他離開這個黨，昨天已正式同意依照意願離開黨部，尊重他的意願。



吳敦義強調，郭台銘是我們“中華民國”難能可貴的企業家，白手起家創造大企業，並對公益做出很多貢獻，國民黨珍惜他企業上成就與公益付出，有多次的慰留。



吳敦義也指出，郭講永遠是“中華民國”派，這與國民黨有共同的主張，都熱愛“中華民國”，雖然不是黨員但殊途同歸，但都希望兩岸和平穩定發展、國泰民安風調雨順過好日子。