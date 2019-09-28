商务部长钟山：开创新时代商务高质量发展新局面

中評社北京9月28日電／习近平总书记指出，70年砥砺奋进，我们的国家发生了天翻地覆的变化。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。在黨中央坚強领导下，商务人守初心、担使命，一代接著一代干，谱写了商务事业发展的精彩华章。站在新起点，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于担当、敢于斗争，奋力开创商务高质量发展新局面。



70年商务事业成就辉煌



70年来，商务事业走过了不平凡的历程，经受风浪考验，不断探索、发展和完善，取得了令人瞩目的辉煌成就。从统购统销、指令性计划到放开搞活，从市场调节为辅到发挥市场決定性作用，流通日益活跃，消费不断扩大；从发展与经互会国家合作，到改革开放，兴办经济特区、加入世贸组织，再到共建“一带一路”、举办中国国际进口博览会，实现了向全方位开放的伟大转折。从新中国成立初期到2018年，社会消费品零售总额从不足300亿元增至近40万亿元；外贸总额从11亿美元增至4.6万亿美元；利用外资、对外投资从无到有、从小到大，分别达1383亿美元和1430亿美元，我国已成为全球第一贸易大国、第二商品消费大国和双向投资大国，经贸大国地位不断巩固。



黨的十八大以来，在以习近平同志为核心的黨中央坚強领导下，我们深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加大改革开放力度，商务事业取得新的重大成就，成为新时代黨和国家事业历史性成就、历史性变革的重要组成部分。



——強大国內市场建设的步伐不断加快。市场优势日益显现，城乡流通网络更加完善，消费对经济发展的基础性作用进一步增強。消费规模快速扩大，2013年到2018年消费对经济增长贡献率从50%上升到76.2%，连续6年成为经济增长第一驱动力。消费结构持续优化，居民消费由“吃穿用”向“住行游”升级，服务消费比重明显提高，流通方式加快创新，新业态新模式不断涌现，网络零售规模跃居全球首位，占国內社会消费品零售总额比重约20%。商务扶贫成效显现，电商、家政、对外劳务、产业、边贸等5项扶贫举措全面开展，帮助农村和贫困地区群众扩大了就业，提高了收入，改善了生活。

