70年，中國創造了哪些世界之最？

中評社北京9月28日電／一分鐘，復興號高鐵前進5833米，移動支付金額近4億元，9600個快遞到達收件人手中，475米的農村公路被改造一新；鋼鐵產量、原煤產量、發電量均居世界首位……9月27日晚，大型文獻專題片《我們走在大路上》第二十三集《輝煌新時代》，講述了一個個令人振奮的中國奇跡和“世界第一”。在新中國成立70周年之際，讓我們來盤點中國人創造的那些“世界之最”。



世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國。據9月24日國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆介紹，1952年至2018年，我國GDP從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。目前，我國已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。2018年我國居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍，居民人均消費支出比1956年實際增長28.5倍。



全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家，汽車產量連續十年蟬聯全球第一。我國擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，形成了獨立完整的現代工業體系，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家，穩居世界第一製造大國地位。以汽車生產為例，到2018年，全國汽車產量已超過2780萬輛，占全球的30%，連續十年蟬聯全球第一。



研發人員總量連續6年居世界首位，發明專利申請數連續8年世界第一。2018年，中國研發人員全時當量為419萬人年，研發人員總量連續6年居世界首位；全社會研究與試驗發展經費（R＆D）為19678億元，穩居世界第二，R＆D與GDP之比為2.19%，超過歐盟15國平均水平；全國發明專利申請數432.3萬件，連續8年居世界第一。



銀行業資產規模全球第一，外匯儲備多年來居全球第一。目前，我國有4500多家銀行業金融機構，130多家證券公司，230家保險公司。金融業總資產300萬億元，其中銀行業268萬億元，規模居全球第一。另外，債券、股票、保險市場也都成為全球第二大市場。外匯儲備餘額3.1萬億美元，多年來居全球第一。金融服務不斷豐富，存款貸款、支付清算、理財投資、信息查詢等基礎金融服務的便利性和普惠性走在了世界前列。

