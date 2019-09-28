特朗普“通烏門”事件　會走向何方？

中評社北京9月28日電／據美國CNN報道稱，儘管美國總統特朗普公布與烏克蘭總統澤連斯基的電話內容自證清白，但是，眾議院支持對他進行彈劾調查的議員已達219人，從而使國會得以調查其涉嫌濫用職權並勾結外國勢力干涉美國大選。特朗普自上台就被時斷時續的“通俄門”嫌疑困擾，尋求連任之際又陷“通烏門”麻煩，表明兩黨白宮爭奪戰日趨激烈。但是，彈劾調查與進行彈劾是兩回事，這樁公案大幕剛啟，民主黨和共和黨的驢象爭鬥向來充滿變數，特朗普能否逃過此劫尚難預料。



24日，美國國會眾議長佩洛西宣布，民主黨正在現有6個委員會框架下對特朗普進行彈劾調查，因為相關行為表明他已背叛總統誓言、國家安全和選舉公正。這一震動輿論的決定源於20日美國媒體披露的內幕：華府線人向檢方舉報，當局監聽記錄顯示特朗普曾打電話給澤連斯基，至少8次施壓要其干預美國前副總統拜登之子亨特在烏克蘭的案件調查。



拜登是民主黨下屆總統候選人之一，民意支持率領先於特朗普而被後者視為實現連任的最大絆腳石。美國媒體稱，2015年時任副總統的拜登曾以10億美元援助為誘餌，脅迫烏克蘭政府在6個小時內解除總檢察長邵金的職務，邵金當時正在調查烏克蘭最大私營天然氣公司腐敗案，而亨特是這家公司獨立董事。此外，拜登本人先後十多次前往烏克蘭。特朗普及私人律師朱利安尼多次據此指責拜登利用職權為兒子和家族謀求私利。



但是，有關特朗普電話的爆料使劇情反轉，民主黨認為特朗普涉嫌濫用職權打壓政治對手並勾結外國力量干預美國內政。舉報者說，特朗普為了脅迫烏克蘭當局做出不利於亨特的判決，拖延支付美國提供的近4億美元軍援。特朗普承認拖延支付軍援，但否認與拜登父子相關，並反控民主黨對他進行“政治迫害”。但是，迫於輿論壓力和民主黨彈劾造勢，特朗普於25日下令公布兩個月前與澤連斯基的電話記錄全文。



記錄顯示雙方交談熱烈，除涉及相互吹捧、雙邊關係、烏克蘭危機以及德法兩國立場外，也的確談到亨特所涉官司。澤連斯基承諾將起用親信出任總檢察長徹查此案，特朗普敦促澤連斯基多和朱利安尼及美國總檢察長巴爾合作，繼續調查和起訴亨特，並稱美方也會徹查。

