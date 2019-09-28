韓國著名漢學家李圭甲：從漢字讀懂中國

韓國著名漢學家李圭甲（來源：人民網） 中評社北京9月28日電／滿滿的漢字書籍在房間兩側的書架上堆砌著，書桌上隨意擺放著紫砂茶具，在這樣一個充滿中國風的研究室裡，記者見到了採訪對象——韓國延世大學中文系教授李圭甲。



談起李圭甲與中國的緣分，要追溯到上世紀七十年代。1976年，李圭甲考入韓國著名高校延世大學中文系學習。在學習中文的過程中，他對漢字及中國文化產生了濃厚興趣。李圭甲認為，想要真正讀懂中國，漢字是第一步。因此在他博士畢業後重回母校任教時，主要的學術研究領域也是漢字學。李圭甲尤其在古漢字和佛經俗字研究方面造詣頗深，目前他還擔任韓國漢字學會會長、韓國中國語言學會會長等職務。



中韓建交伊始，李圭甲就作為訪問學者來到中國。現在的他每年都會受邀前往中國進行漢字相關的學術研究活動，可以說一年中四分之一的時間都是在中國度過的。他坦言道，短短幾十年間，中國無論是在經濟，還是社會文化方面，都發生了翻天覆地的變化。“我每隔幾個月就要去中國一趟，但每次都會有新的變化。”李圭甲驚嘆道。



近年來“漢風”刮遍韓國各地，中文和中國文化越來越受到韓國人的關注與喜愛。李圭甲告訴記者，他在延世大學開設了《中國文化理解》這一課程，每學期聽課人數都是爆滿，最多的時候同時聽課人數超過500名，過道上都擠滿聽課學生。



李圭甲認為，這與孔子學院是分不開的。“韓國與中國同屬一個文化圈，對中國文化的認知度與理解度比較高。比起其他國家，韓國境內的孔子學院數量也更多，這對提高漢語和中國文化在韓國的普及程度產生了積極的影響。”



除了是漢字迷外，李圭甲還是一名標準的驢友。他興奮地告訴記者，自己幾乎走遍了中國的所有省份，尤其喜歡充滿異域風情的新疆 。“我去過新疆9次，北至喀納斯，南至和田都走遍了。”

