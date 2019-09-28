列不分區　吳敦義：目前還在思考是不是參與

國民黨主席吳敦義接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）在中國國民黨區域“立委”大致底定後，外界將焦點放在不分區上，針對吳敦義是否列為不分區第一並進一步爭取“立院”龍頭，吳敦義28日受訪時表示，第一或是第幾，目前都還在思考是不是要參與，雖還未決定，國民黨團“立院”總召曾銘宗已表達贊同，認為吳進入“立院”，能提升黨團的戰力。



中國國民黨28日舉行教師節“吾愛吾師”座談會，針對108年課綱修正等議題進行研討，出席者包括吳敦義、韓國瑜“國政”顧問團總召張善政、前“教育部長”吳清基與全國退休教師團、全教產等教育團體出席，高喊“課綱亂改、教師年金 教師尊嚴、928吾愛吾師”口號，提出包括“還我教師尊嚴、課綱回歸教育”等訴求。對於列為不分區第一吳敦義受訪時提出上述看法，還向媒體說“不要出難題喔”。



媒體詢問是否列為不分區“立委”第一名，並進而爭取“立院”龍頭，吳敦義表示，不能一口拒絕或接受，列為第一或是第幾，目前都還在思考是不是要參與。



至於不分區的考量，媒體詢問是否會讓給年輕人？吳敦義指出，目前全盤考量中，不分區的人選要看過去的資歷、歷練與貢獻，忠於國民黨來不變節，且還能夠掀起更多人支持國民黨。



吳敦義也在談到自己的經歷，他在第五、六、七屆擔任南投縣選區“立委”兼任副主席秘書長，2008年國民黨“立委”113席拿下81席就是操盤的成績，現在擔任黨主席第一個考驗2018年地方選舉，22個縣市拿下15個，22個縣市議長拿下19個，希望延續明年1月11日重返執政。



國民黨前主席洪秀柱出征台南第六選區，並希望黨內大老也能投入艱困選區，吳敦義指出，那要看戶籍、狀況等，不一定是說哪一個一定要到哪裡。



曾銘宗則說，吳敦義資歷完整，列為不分區第一名，能帶領“立法院”同仁是好的，且能提升黨團戰力。