三部門全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金

中評社北京9月28日電／中國財政部、人力資源和社會保障部、國務院國資委27日在北京聯合召開全國劃轉部分國有資本充實社保基金工作任務部署會，要求務實高效地完成劃轉工作。



此次會議上，財政部部長劉昆介紹，在中央層面，已完成三批共67家中央企業和中央金融機構劃轉工作，劃轉國有資本總額約8601億元（人民幣，下同）。其中，財政部履行出資人職責的中央金融機構劃轉工作已基本完成。中央企業劃轉已具備一定規模。



在地方層面，企業劃轉前期工作相繼開展。截至2018年底，浙江、雲南兩省試點工作基本完成，分別劃轉國有資本158億元、185億元。除試點省份外，其他省份也相繼開展了劃轉前期準備工作，為下一步實施劃轉奠定了基礎。



此次部署會召開之前，財政部等五部門聯合印發的《關於全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金工作的通知》（下稱《通知》）明確，中央和地方劃轉部分國有資本充實社保基金工作於2019年全面推開。其中：中央層面，具備條件的企業於2019年底前基本完成，確有難度的企業可於2020年底前完成，中央行政事業單位所辦企業待集中統一監管改革完成後予以劃轉；地方層面，於2020年底前基本完成劃轉工作。



隨後，在北京召開的一場發布會上，劉昆介紹，截至去年底，全國企業職工基本養老保險基金收入3.8萬億元、支出3.2萬億元，當年收支結餘接近6000億，累計結餘達到4.8萬億元。今年1到7月，基金收入2.2萬億元、支出2萬億元左右，當前收支結餘2000多億元，累計結餘5萬億元左右。受人口老齡化程度加劇和人口流動不均衡等因素影響，再加上以前基金不能在省際之間調劑，有一些省份存在基金收支平衡壓力較大的問題。



（來源：中國新聞網）