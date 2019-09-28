國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式將隆重舉行

共和國勛章（新華社 發） 友誼勛章（新華社 發） 國家榮譽稱號獎章（新華社 發） 中評社北京9月28日電／經中共中央批准，中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式將於9月29日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將向國家勛章和國家榮譽稱號獲得者分別授予“共和國勛章”“友誼勛章”和國家榮譽稱號獎章並發表重要講話。



“共和國勛章”以紅色、金色為主色調，章體採用國徽、五角星、黃河、長江、山峰、牡丹等元素，章鏈採用中國結、如意、蘭花等元素，整體使用冷壓成型、花絲鑲嵌、珐琅等工藝製作，象徵勛章獲得者為共和國建設和發展作出的巨大貢獻，禮贊國家最高榮譽，祝福祖國繁榮昌盛，寓意全國各族人民團結一心共築中華民族偉大復興的中國夢。



“友誼勛章”以金色、藍色為主色調，章體採用和平鴿、地球、握手、荷花等元素，章鏈採用中國結、萬年青、牡丹、玉璧、蘭草等元素，整體使用花絲鑲嵌、掐絲珐琅等傳統工藝手工製作，象徵中國人民同各國人民友好團結、友誼長存，祝願世界各國共同繁榮發展。



國家榮譽稱號獎章以紅色、金色為主色調，章體採用五星、天安門、牡丹、旗幟、光芒等元素，章鏈採用中國結、花卉等元素，整體使用冷壓成型、花絲鑲嵌、珐琅等工藝製作，象徵國家榮譽稱號獲得者在各領域各行業作出的重大貢獻，彰顯示範引領作用，激勵全國各族人民不忘初心、牢記使命，為實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。



中央廣播電視總台、新華網將對頒授儀式進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。



來源：人民網