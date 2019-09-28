韓國瑜兼任首席副主席　吳敦義：無助選情

國民黨主席吳敦義。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）對於中國國民黨2020大選參選人韓國瑜民調持續落後，黨內有人建議吳敦義應聘韓出任首席副主席。對此，吳敦義受訪時表示，現副主席兼秘書長曾永權是韓國瑜北部競選總部總幹事，不必重疊，且現在時間緊迫，韓不必再耗費時間與精力，兼任副主席無助於選情。



中國國民黨28日舉行教師節“吾愛吾師”座談會，針對108年課綱修正等議題進行研討，出席者包括吳敦義、韓國瑜“國政”顧問團總召張善政、前“教育部長”吳清基與全國退休教師團、全教產等教育團體出席，高喊“課綱亂改、教師年金 教師尊嚴、928吾愛吾師”口號，提出包括“還我教師尊嚴、課綱回歸教育”等訴求。



面對韓國瑜民調持續落後，國民黨內不少人認為黨機器與韓營合作嚴重不足是重要原因，建議吳敦義應該趕快聘韓國瑜出任首席副主席，對於此事吳敦義受訪時提出上述看法，還向媒體說“不要出難題喔”。



媒體詢問韓國瑜兼任副主席是否有助於選情，吳敦義說“現在沒有”，過去他曾主張國民黨提名人若有必要可擔任第一副主席，但現在的第一副主席兼秘書長的曾永權，已經是韓國瑜北部競選總部總幹事，不必重疊。



吳敦義也說，到明年1月11日大選時間緊迫，韓國瑜不可能每周都出席中常會，不必耗費時間精力。