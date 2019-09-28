山東調整七大高耗能行業　解決結構性過剩矛盾

中評社北京9月28日電／為深化供給側結構性改革，加快新舊動能轉換，山東省調整低效產業，對鋼鐵、地煉等七大高耗能行業進行大調整、大優化、大布局，以此推動該省工業高質量發展，逐步建立基礎雄厚、門類齊全的現代工業體系。



山東省政府新聞辦公室27日召開新聞發布會，介紹該省“不忘初心、牢記使命向著製造強省目標闊步前進”有關情況。



“山東省高耗能行業體量大、層次低、能耗高、排放大，結構性過剩矛盾突出。”山東省工業和信息化廳黨組成員、副廳長王曉表示，鋼鐵、地煉、電解鋁、焦化、輪胎、化肥、氯碱等七個行業，能耗總量占山東省工業能耗的一半，但利稅僅占12%左右。山東亟需加快經濟結構調整，加大淘汰落後、化解過剩產能力度，節能降耗。



據王曉介紹，山東正實施“老樹發新芽”行動，加快改造提升傳統產業，推動傳統產業進軍中高端，重新煥發生機和活力。去年，山東省制定頒布了《加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》，推動七個高耗能行業優化調整。“十三五”以來，山東累計壓減粗鋼產能1152萬噸，焦化產能1140萬噸，關停電解鋁違規產能321萬噸，煙台裕龍島煉化一體化、高端鋁業、日照精品鋼基地等項目建設扎實推進。



記者了解到，今年以來，山東省加快研究行業具體推進方案，其中鋼鐵、地煉、焦化三個行業的產能調整方案已經山東省委、省政府同意後印發實施，電解鋁行業方案由鋁業高質量發展部門聯席會議印發實施，輪胎、氯碱、化肥三個行業方案正在組織有關部門會簽。“下一步，山東將保持戰略定力，堅定不移推動高耗能行業調整，進一步完善推進機制，加強風險預判和應對處置，重點落實好鋼鐵、地煉、焦化三個工作方案。”王曉提出。



與此同時，山東還積極培育壯大新興產業。山東省近兩年山東裝備製造業、高技術產業增加值平均增速分別達9.3%和10.3%，大幅高於規模以上工業增速。山東還出台實施了高端裝備、新一代信息技術、高端化工、新材料四個規劃，首屆“儒商大會”現場簽約項目80%已實現有效投資。2018年，山東省高新技術產業產值占規模以上工業產值比重達到37%，裝備製造業比重達到28%，成為工業高質量發展的新引擎。

