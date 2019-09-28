“絲路映像”時裝展在墨西哥上演

13名中墨模特亮相 中評社北京9月28日電／由13名中墨模特組成、帶有京劇創新風格的中國華服時裝走秀活動9月26日晚在墨西哥多元文化博物館上演，為墨民眾呈現一幅時裝版的國粹藝術畫卷，由此揭開了由墨西哥中國文化中心攜手中國對外文化集團有限公司帶來的“絲路映像”時裝展的序幕。



墨西哥國家文物局局長迭戈·普列托表示，時尚與文化和價值觀緊緊相連，反映社會面貌和經濟發展。透過中國時尚的演變便可窺見中國在70年內的巨變。中國自1949年建國以來，便走上一條獨立、自主、自由的發展道路，從一個貧窮、發展不平衡的農業大國發展成為一個強大的、有影響力的重要大國。墨西哥應向中國學習發展經驗，為人民造福。



“服裝是穿在身上的歷史畫卷，是時尚變化最靈敏的風向標，它記錄著歷史的變遷、社會的發展、文明的進步、人們思維方式的轉化。”中國駐墨西哥大使館文化參贊莊麗肖表示，新中國成立70年，也是中國服裝事業發展的70年，服裝藝術與時尚文化在這70年裡漸漸地覺醒、碰撞、融合、變遷。相信“絲路映像”會不斷推動中國時裝以藝術之名走向墨西哥、走向全世界。



本次時裝展是慶祝新中國成立70周年系列活動的重要組成部分，展覽秉承多元化展陳方式由中國華服秀、靜態展、手稿展三部分組成，展出來自知名服裝設計師的20餘套殿堂級絲綢時裝作品。展出時間從9月27日開始截止到10月11日。



（來源：人民網）