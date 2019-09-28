人民網：“長臂管轄”亂港，注定白忙一場

中評社北京9月28日電／9月25日，美國國會參眾兩院外委會審議通過由部分議員提出的“香港人權與民主法案”。該法案不顧包括香港市民在內的中國人民的強烈反對，罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處。



該法案要求美國政府每年“認證香港的自治狀態”，以決定是否維持給予香港的“特殊待遇”，還威脅要制裁“打壓香港基本自由”的人士。這可以看作美方干涉香港事務的升級舉動。幾個月來，美方不少政客尤其國會有些人唾沫星子亂飛，又是撐暴力亂港行為，又是高調接待“港獨”分子，為其站台背書。眼下更要進一步動用干涉“工具箱”裡的法律手段，看似來勢汹汹，卻嚇不著誰。



大家看得很清楚，美方一些人打著人權與民主的幌子，無視亂港分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，目的是為反中勢力和少數暴徒撐腰打氣，為香港的亂局火上澆油，充分暴露了他們策動“顔色革命”來牽制中國發展的險惡用心。



長期以來，國內人權領域劣跡斑斑的美國一直秉持雙重標準，大搞干涉別國內政的政治操弄，如今針對中國的香港又要拿其國內法來搞“長臂管轄”，威脅炮製“制裁大棒”。霸道蠻橫，莫此為甚。對於這一粗暴干涉中國內政的行徑，中方強烈譴責、堅決反對。



香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府、外國勢力、外國組織和個人干預。任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，只要挑戰到“一國兩制”原則底線，不管來自何方，都是包括廣大香港同胞在內的全體中國人民不能容忍的。



香港社會向美方粗暴插手說“不”，聲音是十分清楚的。從香港特區行政長官林鄭月娥到香港各界紛紛發聲，強烈譴責搞亂香港的政治黑手，絕不認同外國勢力干預香港事務。香港一小撮反中亂港分子挾洋自重、賣國求榮，但他們代表不了香港主流民意。



美方那些唯恐香港不亂的人必須搞清楚兩點。第一，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到貫徹落實，香港居民的各項權利和自由依法得到充分保障。第二，香港保持自由港和單獨關稅區地位，保持繁榮穩定符合包括美國在內的各方利益。美國在港有8萬多居民、1300多家企業和大量投資。



美方通過有關法案，釋放出錯誤信息和危險信號，只會助長激進勢力和亂港分子的囂張氣焰，讓其有恃無恐，以為有“山姆大叔”撐腰而上演愈加瘋狂的暴力行為。美方鼓吹該法案能保障香港的人權與民主，事實恰恰相反，此舉只會破壞香港的繁榮穩定，衝擊“一國兩制”的成功實踐，不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益，搬起石頭砸自己的腳。



我們要再次奉勸美方放棄妄想，趕緊收手，停止介入香港事務和粗暴干涉中國內政。美國國會一些人要認清形勢，少做破壞中美關係大局的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益的事，方為明智之舉。美方損害中方利益的任何舉動都將遭到有力回擊。任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益，貫徹“一國兩制”，維護香港繁榮穩定的堅定意志和決心。



（來源：人民網）