中評社北京9月28日電／“在邁向5G進程中，中國真正走到了世界前列，正在成為全球最大的5G市場。”美國高通公司首席執行官史蒂夫·莫倫科夫24日接受新華社記者專訪時表示，高通非常看好中國在5G領域的領先勢頭，希望繼續加強與中國夥伴在移動通信領域的戰略合作，共同推動全球5G部署和技術創新。



莫倫科夫在位於加利福尼亞州聖迭戈市的高通總部表示，中國5G技術的快速發展令他印象深刻。“中國5G部署速度驚人，根據有關數據，到今年年底中國將部署超過5萬個5G基站，前景廣闊。”



5G具有高速率、低時延、高可靠性等特點，是新一代信息技術發展方向和數字經濟的重要基礎設施。今年6月，中國工業和信息化部正式向中國三大運營商和中國廣電發放5G商用牌照，標誌著中國正式進入5G商用元年。



莫倫科夫說，中國5G商用牌照的發放將大大加快中國5G網絡、終端、應用和服務的發展步伐。



“5G帶來的遠遠不止是速度，而是包括深度、高度、廣度、力度在內的全方位變化。高通期待與中國夥伴共享機遇，攜手推動面向未來的5G發展，為全球消費者提供更好的移動體驗。”莫倫科夫說。



莫倫科夫表示，高通一直積極參與中國的5G發展進程，一方面與中國各大運營商緊密合作，為中國的5G部署提供技術支持；另一方面與包括小米、OPPO、vivo、一加、中興在內的中國手機終端廠商合作，助力中國智能手機走出國門，在全球5G終端市場占得先機。



據他介紹，目前全球有超過150款採用高通5G解決方案的終端已發布或正在設計之中。在已開通5G商用網絡的全球市場中，均有高通中國合作夥伴生產的智能終端出現在運營商首推的5G入網終端設備當中。



在高通支持下，中國廠商一加推出的智能手機成功進軍美國市場，進入美國運營商T－Mobile的渠道銷售。莫倫科夫說：“這是高通與中國夥伴良好合作關係的例證。”



此外，通過發展物聯網技術並加強與中國地方政府合作等，高通積極推動技術創新，在南京、重慶、青島等地建立聯合創新中心，為當地科技企業賦能，支持創新和產業鏈發展。



談及美中經貿摩擦時，莫倫科夫透露，高通經過努力已恢復了對華為的產品供貨，並將爭取建立與華為長期、穩定的合作關係。他表示，高通一直在妥善處理美中經貿摩擦對其在華業務的影響，並相信美中經貿摩擦會得到妥善解決。



“我們與中國業務夥伴有良好的長期合作關係，一直在努力賦能中國夥伴，使他們在全球市場取得成功。很高興看到高通與中國企業的合作成為美中高科技領域合作的典範。”莫倫科夫說。



（原文標題：專訪：“在邁向5G進程中，中國真正走到了世界前列”——訪美國高通首席執行官莫倫科夫）



（來源：人民網）

