﻿中國成功解決14億人吃飯問題

中評社北京9月28日電／“吃飽肚子是中國老百姓孜孜以求的夢想，但歷朝歷代都沒能圓上這個溫飽夢。”韓長賦說，“只有在中國共產黨的領導下，才端穩了中國人的飯碗。”他表示，70年里，中國糧食產量先後邁過11個千億斤台階，現在已連續4年穩定在1.3萬億斤以上。



每年減貧人數超1200萬



國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富介紹，按照中國農村現行扶貧標準，2013年－2018年，中國農村貧困人口累計減少了8000多萬人，每年減貧人數都保持在1200萬以上，貧困發生率從10.2%下降到1.7%。其中，832個貧困縣，已脫貧摘帽436個。



此外，農業現代化也有了質的飛躍，與過去相比已不可同日而語。韓長賦稱，農業科技進步貢獻率達到58.3%，良種實現了全覆蓋。其中，旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到了6.4億畝，糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%。他說，“農民面朝黃土背朝天、人拉牛耕已經成為歷史，中國農業現在已經進入了主要依靠科技裝備驅動的新階段。”



劉永富表示，70年來，中國共產黨帶領全國各族人民自力更生、奮發圖強、改革創新、接續努力，在人口最多的發展中國家消除農村絕對貧困，創造了中國歷史上的減貧奇跡。他指出，中國減貧加速了世界減貧進程，為全球減貧事業貢獻了中國方案。“中國是最早實現聯合國千年發展目標的發展中國家，有組織有計劃大規模的扶貧開發，尤其是精準扶貧方略的實施，走出了中國特色扶貧開發道路，為全球減貧提供了中國智慧和中國方案。”



90%以上貧困縣年內摘帽



預計到今年底，中國95%左右現行標準的貧困人口將實現脫貧，90%以上的貧困縣將實現摘帽。劉永富表示，再經過2020年一年的努力，中華民族千百年來的絕對貧困問題將得到歷史性解決。“農村民生也發生了翻天覆地的變化，扣除物價因素，農民人均可支配收入比1949年實際增長40倍，達到14617元（人民幣）。”韓長賦也稱，“改革開放初期農村貧困人口有7.7億，2018年底減少到1660萬，2020年即將全部脫貧。”



（來源：大公網）