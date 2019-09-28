大公網：王金平執迷不悟　藍營分裂埋隱患

中評社北京9月28日電／雖然鴻海集團創辦人郭台銘已宣布不參加明年大選，但國民黨分裂的警報仍未能解除。前“立法院長”、國民黨立委王金平仍聲稱“參選到底”，而且最近還曾與親民黨主席宋楚瑜聯絡。對於是否爭取親民黨“門票”參選，王金平明確表示“可以這麼解讀”。由於握有足夠“門票”的政黨的提名人可於11月才報名參選，親民黨目前尚未決定提名人選。倘若王金平成功拉攏宋楚瑜，再獲得郭台銘、民眾黨主席柯文哲的支持，組成“王宋郭柯”聯盟，則國民黨候選人韓國瑜的選情勢必雪上加霜。



高齡78歲的王金平是台灣政壇的元老級人物，自1975年高票當選立委以來，縱橫台灣政壇44年，連續20年擔任“立法院長”，直至2016年立委選舉國民黨失去“立法院”第一大黨的位置，王金平才卸任“立法院長”。儘管王金平是數一數二的政治精英，但始終未能攀登到權力巔峰。這對頗具政治野心的王金平而言是一大遺憾。但去年“九合一”地方選舉民進黨慘敗、元氣大傷，國民黨有望在明年大選東山再起。王金平以為進軍大位的機會來了，於是宣布參加國民黨大選初選。不料“韓流”崛起：國民黨政治新星韓國瑜攻陷民進黨“南部大本營”高雄後，又贏得國民黨初選，成為2020年大選國民黨候選人。當時在初選前，王金平的支持度始終大幅落後韓國瑜。不願輸得太難看的王金平不得不退出初選，但又揚言“參選到底”。後來當傳出郭台銘有意脫黨參選時，也傳出王金平與郭台銘結盟，但郭台銘最終選擇退出戰局，王金平於是又開始另覓盟友，把目光瞄向親民黨。



根據島內相關法律，參選台灣地區領導人有“政黨推薦”與“公民連署”兩種提名推薦程序。通過“公民連署”提名的參選人報名截止日期為9月17日，取得280384萬份連署後，才能與政黨推薦的參選人於11月報名參加大選。至於“政黨推薦”，並非所有政黨都有資格。一個政黨若在上一次大選推薦的候選人在選舉中獲得5%以上選票，才有資格。按2016年大選的得票率，符合推薦資格的政黨只有國民黨、民進黨、親民黨和時代力量。國、民兩黨已各有候選人，時代力量已表示放棄提名，只剩親民黨還沒做決定。



在以往的大選中，親民黨主席宋楚瑜曾親自披掛上陣，皆鎩羽而歸，但王金平的支持度也只有10%，勝算亦不高。如此親民黨為何要提名王金平呢？王金平的算盤是：若沒有政黨支持，獨立參選必勢單力薄，難敵國民黨和民進黨，所以必須爭取親民黨提名，然後重組“王郭柯”聯盟；以目前自己掌握一成支持度的籌碼，再加上支持郭台銘的泛藍選民和中間選民，以及支持柯文哲的淺綠選民和中間選民，仍有機會一博。然而，即使王金平真的代表親民黨參選，但始終被視為泛藍政治人物，恐難吸引綠營票源，只會造成藍營分裂，最終便宜了爭取連任的民進黨當局蔡英文。



（來源：大公網）