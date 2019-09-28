﻿日發防衛白皮書　韓國重要性降級

中評社北京9月28日電／綜合共同社、韓聯社及路透社報道：日本27日發布2019年版《防衛白皮書》，在名為“安全保障合作”的章節中，將韓國的排序從2018年版中的第二名降至第四名。日本國防部消息人士解釋稱，這實際上是將韓國的重要性降級。日本還在白皮書中重申對日韓爭議領土獨島（日稱“竹島”）的主權，韓國同日提出嚴正抗議。



在日本2018年的白皮書中，韓國的排名為第二，僅次於澳洲。而在今年的白皮書中，日本將韓國放在澳洲、印度和東盟之後。該排序被認為反映各國重要程度。據悉，日本防衛省是鑒於近期日韓對立作出的判斷。報告批評韓國破壞雙邊合作並舉出事例，包括韓國上月決定不續簽日韓《軍事情報保護協定》等。



白皮書還重申日本對獨島的主權。韓國27日提出嚴正抗議，並敦促日方立刻撤回有關主張。韓國政府當日發表評論稱，日本應清楚老調重彈對兩國關係發展毫無裨益，日本政府的無理主張不會對韓國擁有的獨島主權產生任何影響，韓國政府將堅決應對日方任何挑釁獨島主權的行為。此外，韓國外交部和國防部還分別召見日本駐韓大使館公使和武官，提出強烈抗議。



此外，美國今次被列於白皮書的第一部分，而中國取代朝鮮被列於第二部分。對於這一安排，日本防衛大臣河野太郎表示：“現實是中國在快速增加軍事開支，所以人們可以理解，我們（在這方面需要）更多篇幅。”



（來源：大公報）