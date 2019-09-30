仇長根：台2020選舉小黨動向與走向觀察

中評社北京9月30日電（作者 仇長根）台灣2020大選和“立委”選舉前夕，小黨“喜樂島聯盟”“台灣基層聯盟黨”、陳水扁為精神領袖的“一邊一國行動黨”、前台南市長蘇煥智為召集人的“台灣維新黨”等紛紛成立。尤其，台北市長柯文哲親任主席成立的“台灣民眾黨”備受注目。以往代表第三政治力量的小黨，從未像現今來勢汹汹，其動向與走向如何？以及對台灣政局與兩岸關係的影響？值得關注。



1、小黨紛紛成立搶奪“政黨票”。《政黨法》規定，只要提滿10席“區域立委”參選、“政黨票”超過5%門檻，就可依得票率分配“不分區立委”。上屆“立委”選舉，親民黨和時代力量“政黨票”均超過門檻，分別獲得3席、2席“不分區立委”。同時《政黨法》規定，政黨不論大小，所得“政黨票”達到3.5%門檻，即可獲每年每票50元新台幣補助。上屆民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨五個黨超過“政黨票”門檻，分別獲得每年2.6億、1.6億、3974萬、3721萬、2550萬元新台幣的政黨補助款。此次，喜樂島聯盟推薦呂秀蓮登記連署參選，目的藉呂衝高“政黨票”；陳水扁公開喊話要“政黨票”，向民進黨提出禮讓給“一邊一國行動黨”三席“不分區立委”；時代力量暫定不提“總統”參選人，目標也想主攻“政黨票”；親民黨、新黨等眾多小黨參與競爭瓜分“政黨票”，恐會造成“立院”三黨不過半且“零碎化”。事實上，補助款不僅能用於政黨正常運作，也可幫助政黨積蓄政治能量，更重要的是有利政黨政客延續、擴大其政治生命。



2、“時和勢”給第三政治力量小黨機會。2020兩項選舉，國、民兩黨權爭和各自內部權鬥異常激烈，詭譎複雜。正是藍、綠陷入內部困局之際，給政治企圖心旺盛的現任台北市長柯文哲創造了機會，藉機成立了台灣民眾黨。而且，一段時間來，台灣首富郭台銘、政壇元老王金平等玩起政治“戲碼”，一度向柯“靠攏”，試圖形成“郭柯王”結盟。柯和台灣民眾黨為何會有如此魅力？表面上看是柯主動引誘、力拱郭參選，稱“郭是最理想的參選人”，刻意放話、製造“郭柯王”合作表象。然而，最重要的還是“郭王”看重新的第三政治力量的代表柯文哲手中有“選票”。儘管三人各自精算利益得失，交易與合作難度甚高而暫時破局，郭未參與2020連署競選“總統”，柯、王也沒有去“中選會”登記，或無法去領表參與連署，勢力單薄的王也逐步被“邊緣化”。但客觀事實證明一點，即代表第三政治力量的小黨只要有“選票”，藍、綠總會有人“叛離投靠”或“合作結盟”，就看各自的利益與條件交換如何擺平。

