俄羅斯外長：西方無視現實 阻止多級世界形成

中評社北京9月28日電／據“今日俄羅斯”（RT）報道，當地時間9月27日，俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫在聯合國大會上表示，西方無視現實，試圖通過將其狹隘的“自由”規則強加於他人身上，從而阻止多極世界的形成。



報道稱，拉夫羅夫27日的演講聚焦全球挑戰。不過與其他演講者不同，他對西方理想的世界秩序進行了全面譴責。“西方很難接受其幾世紀的統治地位正在衰退（的事實）”，拉夫羅夫稱。



拉夫羅夫認為，國際上正在出現新的經濟增長和政治影響中心，但美國及其盟友正在試圖阻止多極世界的崛起。為了做到這一點，他們“把基於西方對自由主義狹隘解讀的行為標準強加到他人（身上）”。拉夫羅夫這樣描述美國的心態：“我們是自由主義者，因此我們可以做任何事情”。



“西方正在逐漸忘記國際法，反而更多地在基於規則的秩序上細細思量。”拉夫羅夫建議，與這種適得其反的做法不同，應對全球挑戰的長期方案應“在聯合國憲章的基礎上，通過平衡所有國家的利益”而建立起來。



第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開幕。本屆聯大的主題為“激勵多邊努力消除貧困，促進優質教育、氣候行動和包容性”。聯大一般性辯論於24日開始舉行，紐約聯合國總部陸續舉行了氣候行動峰會、可持續發展目標峰會等多場高級別會議。



（來源：環球網）

