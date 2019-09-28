應急管理部等開展主題教育

中評社北京9月28日電／第二批主題教育中，應急管理部、中國石油、中建集團、中國中鐵等單位堅持兩手抓兩促進，圍繞中心、服務大局，把開展主題教育同完成改革發展穩定各項任務結合起來，同做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作結合起來，同黨中央部署正在做的事結合起來，使黨員幹部煥發出來的熱情轉化為攻堅克難、幹事創業的實際成果。



應急管理部：聚焦中心工作抓實主題教育



應急管理部第二批主題教育在垂直管理的國家綜合性消防救援隊伍支隊級以下單位和中國消防救援學院、消防科研機構等單位開展，涉及大隊級以上建制單位4000多個、基層黨組織近15000個，消防指戰員和幹部職工16萬餘人。部黨組堅持大事大抓、主動作為，把開展第二批主題教育作為重要機遇，把主題教育與培育應急人的精氣神緊密結合、與工作實際緊密結合、與擔負任務緊密結合、與解決突出問題緊密結合。



黑龍江省消防救援總隊哈爾濱支隊120名機關幹部、基層教導員代表，趕赴國內規模最大的東北抗聯遺址——雞冠山密營遺址群，教育大家牢記初心使命；福建省森林消防總隊南平支隊緊貼基層實際，搜集指戰員參加大型任務時的鮮活素材，建立典型事跡檔案，積極開展學先進、做表率活動；河南省消防救援總隊洛陽支隊深入八路軍駐洛辦事處紀念館等紅色基地參觀學習，重溫入黨誓詞，緊扣執勤安保一線開展教育，在執勤過程中開設“黨員理論學習微課堂”，推動主題教育走深走實。



中國石油：堅持兩手抓兩促進



根據第二批主題教育涉及單位和人員範圍廣、數量大的實際，中石油黨組針對不同層級、不同對象，加強謀劃指導，科學合理安排，突出綜合協調，把主題教育同落實當前改革發展穩定各項任務結合起來，同完成本單位中心工作結合起來，以黨支部為單位，結合“兩學一做”學習教育常態化制度化，依托“三會一課”等，突出抓好企業中層領導班子和領導幹部主題教育，做實基層黨支部學習教育和檢視整改。

