中國作為主賓國亮相墨西哥國際書展

中評社北京9月28日電／第三十屆人類學和歷史國際書展9月26日在墨西哥國立人類學博物館開幕。本次書展舉辦時間為9月26日至10月6日，中國作為主賓國參展，將給觀眾帶來一場文化與藝術的饕餮盛宴。



墨西哥國家文物局局長迭戈·普列托介紹，來自出版社、大學、研究中心等70家機構共設立113個展台，舉辦超過230場活動，涵蓋紀錄片和電影放映、音樂、文學、書籍製作等主題。



迭戈·普列托表示，三十年來，人類學和歷史國際書展已成為墨西哥和世界在文化記憶、文化多樣性和文化遺產等主題上的交流平台，匯集了作者、出版商、發行人各方在歷史、人類學、文物修復、遺產保護、博物館學等社會人文學科各方面主題的思想精髓。



祝青橋大使表示，中國願向墨西哥民眾展示中國文化事業和出版事業繁榮發展的嶄新面貌，學習借鑒墨西哥及世界各國出版業的成功經驗，讓底蘊深厚的中國文化和多姿多彩的世界文化在交流互鑒中加深彼此的交融。



在11天的展期裡，中國駐墨西哥大使館、墨西哥中國文化中心將攜手五洲傳播出版社、墨西哥城孔子學院為當地民眾帶來包括圖書展售、電影放映、手工坊等主題活動。



人類學和歷史國際書展由墨西哥國家文物局於1989年創辦，一般在每年9月底至10月初舉辦，旨在傳播人類學、歷史、宗教、語言等領域的知識，在讀者和作者之間搭建對話的橋梁，為跨國家和地區間的文化、文學、學術和藝術交流構築平台。



（來源：人民網－國際頻道）

