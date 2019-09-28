國慶假期公路網交通量预计同比增長5%

中評社北京9月28日電／記者從交通運輸部獲悉，2019年國慶假期即將來臨，七座及以下小型客車在10月1日0時至7日24時免費通行，全國公路網交通流量預計將保持持續增長態勢。交通運輸部門周密組織，全力以赴，確保假期人民群眾安全便捷出行。



公路網流量持續增長 道路客運量穩中有降



根據預報，國慶假期我國大部分地區天氣以晴到多雲為主，總體利於出行。交通運輸部門預計，考慮到假日時長及小型客車免費通行等因素，假期全國公路網交通量同比將增長約5%－7%，假期出行呈現出程時間集中、返程較為分散的特點，10月1日9時到16時為出程高峰，當日午後將出現集中出行、高速公路有可能呈擁堵狀態。珠三角、長三角等出行集中區域路網通行壓力大，京津冀與成渝地區公路網通行擁堵程度也比較大。道路客運客流時間分布特點顯著，10月1日、2日長途出行較為集中，期間以中短途出行為主，6日、7日將迎來探親和遊客返程高峰。隨著綜合交通運輸體系不斷健全，機動車保有量不斷增長，假期道路客運量同比將有小幅下降。



優化運輸組織 做好聯程聯運服務



各地交通運輸部門指導客運企業根據客流特點深入挖掘運輸潛力，充分發揮各種運輸方式的比較優勢和整體效能，加大旅遊景區景點等客流密集地區運力供給調配。加強鐵路、公路、民航、水路多種運輸方式的銜接，做好“空巴通”“空鐵通”等聯程聯運服務，積極開展聯網售票和定制客運，著力提高旅客“最先和最後一公里”出行效率。開展“安全生產風險防控和隱患排查治理百日行動”，強化營運客車動態監控和駕駛員不安全行為監管，嚴禁超速超員、疲勞駕駛和分心駕駛等。強化城市公交、軌道交通安全防範，提升應急處置能力。同時，增強一線工作力量，加強部門協同監管執法，嚴厲打擊各類違法違規行為。



細化服務舉措 加強通行管理



交通運輸部門根據交通流變化情況，合理設置和規範小型客車免費通行專用通道，保障交費和免費車輛分道有序通行，採取“入口不發卡、出口抬杆放行”等快速通行模式提高車輛通行效率。在10月1日0時、7日24時等收費和免費轉換的時段，安排好過渡期工作，採取增加人員、車道全部開放、做好ETC車道引導等方式，確保車輛快速有序通過收費站。同時，通過交通運輸行業微博、微信、客戶端等“兩微一端”新媒體矩陣，中國交通廣播及手機短信平台等多個渠道及時發布路況信息、交通氣象、分流繞行等信息，引導公眾合理安排出行。此外，全面加強公路尤其是幹線公路巡查、檢查和養護工作，統籌安排公路養護作業，保障公路良好通行條件。



（來源：央視網）