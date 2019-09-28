全球能源互聯網金融和裝備聯盟在京揭牌成立

中評社北京9月28日電／在習近平主席提出全球能源互聯網“中國倡議”四周年之際，全球能源互聯網發展合作組織於9月26日在京舉辦全球能源互聯網“中國倡議”四周年研討會。全球能源互聯網金融聯盟和裝備聯盟在會上揭牌成立。



本次會議回顧了四年來全球能源互聯網建設取得的顯著成效，圍繞“中國倡議”與人類可持續發展、共同構建全球能源互聯網等核心議題深入討論，共商全球能源互聯網事業發展大計。會議對於貫徹落實“中國倡議”，加快構建全球能源互聯網，推動“一帶一路”和人類命運共同體建設具有重要意義。



全球能源互聯網發展合作組織主席劉振亞出席會議並發表題為《加快全球能源互聯網建設 共創人類可持續發展美好未來》的主旨演講。來自包括中國國家發改委、能源局等政府部門，國家電網、南方電網、華能集團、大唐集團、華電集團、國家電投、中國電建、特變電工等電力企業，中電聯、中國有色金屬國際產能合作企業聯盟等行業組織，山東大學、華北電力大學等高等院校，中國民生銀行、摩根士丹利亞洲公司等金融機構，以及意大利、保加利亞、尼日爾、英國、澳大利亞等國代表在內的60多家單位200多位嘉賓參加會議。



全球能源互聯網四年發展取得豐碩成果



2015年9月26日，習近平主席在聯合國發展峰會上提出全球能源互聯網“中國倡議”，為推動世界能源轉型、應對氣候變化、實現人類可持續發展指明了方向。2017年5月14日，習近平主席在首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上再次強調“建設全球能源互聯網，實現綠色低碳發展”，得到國際社會積極支持和熱烈反響。



本次研討會提出，四年來，全球能源互聯網發展實現重大突破，共促能源綠色轉型、互聯互通的發展格局在世界範圍加速形成，為促進“一帶一路”和人類命運共同體建設，實現各國可持續發展開辟了寬廣道路。



四年時間，“中國倡議”走向世界，在五大洲100多個國家落地生根。全球能源互聯網落實聯合國2030年可持續發展議程、促進《巴黎協定》實施、促進全球環境治理、解決無電貧困健康問題行動計劃陸續發布，納入聯合國多個領域工作框架。全球能源互聯網成為“一帶一路”建設、中阿合作、中非合作的推動力量，在能源轉型和互聯互通方面產生了巨大影響力。