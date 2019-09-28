70年出行之變，中國越來越“方便”

中評社北京9月28日電／“蜀道之難，難於上青天”李白《蜀道難》中的名句可謂膾炙人口，而比蜀道更難的世界屋脊又該如何通行呢？2013年10月31日，地處海拔4000米之高的墨脫公路通車，西藏自治區墨脫縣結束了不通公路的“孤島”歷史，實現了墨脫人世代魂牽夢縈的夙願。新中國成立70年來，交通出行方式的變革尤其讓人印象深刻。



“晴天一身土，雨天一身泥”，步行曾是很長一段時間內國人出行的主要方式。後來，自行車日益普及，滿大街都是自行車也給我們帶來了“自行車王國”的美譽。再後來，摩托車、公交車、出租車開始風行，從純人力驅動到“吃油”疾馳，交通方式的躍遷變化帶來的似乎是生活距離大幅拉近。但如果要遠行，擁擠、緩慢、悶熱的綠皮火車還是一票難求，更別說坐飛機這種“稀罕”的出行方式，預訂機票得拿著單位的介紹信現場辦理。對那時的人們來說，世界上最遙遠的距離就是出遠門。



如今，城鎮居民戶均一車逐漸成為常態，高鐵飛馳，航班便捷，還有什麼比出行更方便的事嗎？生活中，共享自行車、共享汽車讓我們享受共享時代的便利，移動支付盛行讓我們拿起智能手機打開APP便有專車在門口等候，足不出戶就能買到汽車票、火車票、飛機票，刷臉進站、無紙登機讓“說走就走”的旅行更加愜意……70年滄桑巨變，距離越來越近。



是什麼讓今天的出行越來越便利？不僅僅是因為科技的飛躍式發展，更是因為一座座世界級橋梁穿山越海，一條條高速公路、農村公路四通八達，一座座現代化港口向海而立。從川藏、青藏公路到武漢長江大橋、港珠澳大橋、京滬高鐵、上海港……一個個舉世矚目的工程背後是一代代中國人的艱辛付出，也是中國長期重視交通建設的結果使然。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央著力補短板、強筋骨，一個覆蓋海陸空、聯通全世界的現代綜合交通運輸體系正呼之欲出。數據顯示，截至2018年底，全國鐵路營業總里程達13.2萬公里，比1949年增長5倍；公路總里程達485萬公里，是1949年的60倍；定期航班航線達4945條，是1950年的412.1倍……四通八達的公路網、便捷高效的鐵路網、密集交錯的航線網帶給人們速度更快、範圍更廣、品質更高的出行享受。

