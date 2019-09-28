大公網：警惕暴徒極度瘋狂作最後一搏

中評社北京9月28日電／隨著國慶的臨近，種種跡象顯示，一場更大規模的全港性暴亂正在醞釀當中。亂港勢力意圖傾盡全力，以更兇殘血腥的手段、更有殺傷力的武器，去製造重大人命傷亡事件。值此關鍵時刻，全港市民必須保持高度的警覺，全力支持警隊止暴制亂、嚴懲暴徒以保護港人的人身與財產安全。香港的總體形勢正在朝可控方向發展，然而，正如美國一名記者所觀察到的那樣，雖然暴徒人數在不斷減少，但其暴力程度卻在瘋狂增加。過去數周來的事實說明，亂港勢力指揮下的黑衣暴徒惡行，已經到了泯滅人性的地步，數十人圍毆普通市民幾至死亡，更有搶槍以及伏擊砍傷警員的惡性事件。每一次暴亂都伴隨著流血事件與大規模破壞的出現，但對於亂港勢力而言，三個多月的破壞不僅沒有得到必要的成果，反而在嚴重流失市民的支持度。隨著十一月二十四日區議會選舉的臨近，其幕後操控的勢力明白，若按過去做法，必將以慘敗收場。因此，他們需要製造更大規模的流血事件，以達到最大限度上破壞香港穩定目的。而十月一日的國慶，則是其所謂的“千載難逢”機會，有人更猖狂叫囂“要讓國慶變國殤”云云。從各方面的情況得知，未來三天將是過去三個月來最為嚴峻、最為危險，也是最令人憂慮的時間段。一切過去所不曾使用過的暴力手段、一切過去暴徒所不敢做出的行為，都有可能在這三天里出現。



正如警方昨日記者會上所指出，接連有組織及網民發起公眾活動，網上更流傳“攻略”，建議示威者除了縱火外，更要使用磷粉、鎂粉或氯氣彈等化學品作武器；也有流傳坊間的消息指出，一群暴徒正在計劃以殺警、縱火殺人，甚至是煽動“死士”以“直播自殺”方式，去達到破壞警隊力量、抹黑嫁禍警方、騙取公眾同情的目的。因此，當前香港所面對的已非普通的示威遊行，更非以往所出現的一般暴力行為，而是一場有著奪取人命的恐怖主義思維、有著瘋狂暴徒負責具體執行的極度危險暴亂。對此，警方必須採取非常手段，以一切合法手段去阻止暴徒圖謀得逞。昨日警方正式向民陣發出反對十.一遊行的通知書，這是十分正確、明智之舉。



但僅靠警方的力量是不夠的，所有特區政府部門都要行動起來全力配合警方執法，絕不能再出現上周連警隊泊車都被阻止的情況出現。而全香港社會，都必須採取必要行動，保護好年輕人免成暴徒犧牲的棋子。國慶本是普天同慶的日子，亂港勢力刻意選擇在這一關鍵日子進行大規模的暴亂，其意圖已如司馬昭之心。但必須指出的是，暴徒越是瘋狂、手段越是極端，也就越說明其悖離最根本的民意，更預示著其離末日已不遠。市民堅信，有強大祖國的支持，有勇敢堅毅的警隊全力執法，亂港勢力的一切破壞行徑必將以慘敗收場！



（來源：大公網）